Juventus-Torino, stop nel riscaldamento: Allegri in emergenza

Un calciatore della Juventus è stato costretto a dare forfait pochi minuti prima del derby col Torino: è emergenza per Allegri

Nonostante le differenza di valori in campo, un derby è sempre un derby. Non scappa da questa logica il confronto tutto piemontese tra Juventus e Torino. L’atmosfera nella stracittadina della Mole è sempre molto accesa e anche stasera gli animi sono alquanto infuocati. La Juventus tornare subito a vincere, dopo il pari raggiunto in extremis contro l’Atalanta. Gli uomini di Juric proveranno a impedirglielo, tentando di invertire la tendenza negativa nelle gare con la ‘Vacchia Signora’.

Nel riscaldamento, però, è arrivata una brutta notizia per Massimiliano Allegri a pochissimo dal fischio d’inizio dell’arbitro. Rugani ha accusato un problema fisico, che gli ha impedito anche di andare in panchina. Il mister livornese è intervenuto schierando sulla fascia sinistra Luca Pellegrini.

Juventus-Torino, Rugani out nel riscaldamento: dentro Pellegrini

Dunque il terzino ex Roma è stato inserito all’ultimo nella formazione titolare e al centro accanto a de Ligt si è spostato Alex Sandro. Una scelta chiaramente obbligata, visto che non sono a disposizione pure Bonucci e Chiellini. Nei prossimi giorni ci sarà un approfondimento sulle condizioni di Rugani e certamente ne sapremo di più sull’infortunio.