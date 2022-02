Inter, assalto a de Vrij: doppio scambio tra Conte e il Barcellona

L’Inter sta vivendo un buon campionato e intanto studia i possibili colpi per il futuro: scambio a sorpresa con il Barcellona

Non è un momento semplice per Stefan de Vrij, che dopo essere diventato il leader della difesa dell’Inter sta riscontrando diverse difficoltà nelle ultime settimane. Il calciatore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 ma non è da escludere un addio già nell’estate di quest’anno.

Calciomercato Inter, Tottenham e Barcellona su de Vrij: scambio con Depay

L’ottimo rendimento avuto da de Vrij in questi anni ha attirato sicuramente le attenzioni dei grandi club e non mancano sicuramente le squadre interessate all’olandese. Su di lui infatti sembrano esserci Tottenham e Barcellona che avrebbero in mente già delle pedine da utilizzare per l’acquisto.

L’Inter valuta circa 25-30 milioni di euro e il Tottenham potrebbe provare a mettere sul piatto due calciatori. Fabio Paratici con l’aiuto di Antonio Conte infatti potrebbe sacrificare Tanganga e Winks, mentre il Barcellona studia uno scambio secco tutto olandese: c’è la possibilità infatti che in nerazzurro finisca Memphis Depay.

L’attaccante dei ‘Blaugrana’ potrebbe essere proposto come scambio secco ed è possibile che le società studino la situazione per portare a termine l’affare.