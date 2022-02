Juventus, altro colpo a centrocampo: sacrificio Kean

La Juventus pianifica già il prossimo grande colpo in vista del calciomercato estivo: sacrificio in attacco per arrivare al gioiello

Dopo il doppio passo falso con Atalanta prima e Torino poi, la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata ad un’immediata reazione. I bianconeri saranno ospiti dell’Empoli, oggi pomeriggio, per il 27esimo turno di Serie A. Una gara che dovrà portare i tre punti alla ‘Vecchia Signora’, per tenere vivo l’obiettivo di un posto utile per partecipare alla prossima Champions League. Non solo il campo, però, nei pensieri dei vertici della Juventus che già pensano a quelle che saranno le novità per la stagione 2022/23. Dopo essere stata grande protagonista nella scorsa sessione di calciomercato, l’estate potrebbe vedere ancora la Juventus intenta a regalarsi colpi di grande spessore.

In tal senso, dopo aver acquistato Denis Zakaria, l’obiettivo per l’anno che verrà è rinforzare pesantemente il centrocampo. Salutato in prestito Ramsey, a dire addio potrebbe essere anche Adrien Rabiot. La Juventus ha già in mente un nome di grande valore da affiancare proprio a Zakaria nell’undici titolare di Allegri e per provare a portarlo a Torino, è pronta a sacrificare Moise Kean. L’attaccante classe 2000 verrà riscattato dall’Everton per una cifra complessiva di 35 milioni di euro ma è destinato a dire addio alla squadra bianconera.

Juventus, scambio con Kean: colpaccio a centrocampo

Il riscatto dall’Everton e poi la cessione, con uno scambio clamoroso. Questa l’ultima idea della Juventus per Moise Kean, sotto la regia di Mino Raiola pronto a portare un altro dei suoi gioielli in quel di Torino. Il nome caldo per il centrocampo di Allegri è quello di Ryan Gravenberch, talento dell’Ajax che piace tanto al Real Madrid ma non solo.

Il centrocampista olandese, assistito da Raiola, potrebbe approdare a Torino in uno scambio alla pari con Kean: entrambi, infatti, hanno una valutazione di 35 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire: la Juventus, grazie al sacrificio di Moise Kean e con l’aiuto di Mino Raiola può regalarsi Ryan Gravenberch.