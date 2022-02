Rabiot finisce sul mercato: via a prezzo di saldo

Rabiot da incubo contro il Villarreal: il centrocampista francese finirà sul mercato, scaricato dalla Juventus

“L’errore di Rabiot è stato decisivo perché venivamo anche da un’azione dove c’era un mezzo fallo su Vlahovic non fischiato, quindi bisognava stare più attenti. Invece ci siamo fermati, erano fermi loro, fermi noi, c’era Parejo in mezzo all’area da solo e lì c’è stata una disattenzione”.

E ancora: “Loro anche nella costruzione del gioco cercavano sempre queste imbucate, cross alti non potevano farli perché non avevano centravanti, quindi bisognava solo stare attenti su questi inserimenti. Infatti eravamo 6 contro 1, ma Rabiot non è scappato e siamo rimasti fermi, quindi bisognava essere più bravi”. Nel post partita di Villarreal-Juve, Massimiliano Allegri ha analizzato così il gol del pareggio firmato da Dani Parejo. Fatale il grave errore in marcatura di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato di gran lunga il peggiore in campo e doveva essere anche espulso per un brutto intervento a centrocampo. Si tratta dell’ennesima prestazione deludente che mette l’ex PSG sempre più in bilico in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, il prezzo per la cessione di Rabiot

Rabiot è in scadenza di contratto nel 2023 e nella prossima estate, con ogni probabilità, la dirigenza bianconera cercherà una nuova destinazione per il francese. Arrivato a parametro zero, ad un anno dalla scadenza del contratto il classe 1995 sarà valutato solo 10 milioni di euro, ma non sarà comunque facile trovare acquirenti disposti a pagare l’altissimo ingaggio del giocatore da oltre 7 milioni di euro. Staremo a vedere.