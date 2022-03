Milan, l’ombra di Guardiola sul gioiello | Juve e Inter tremano

Pur di arrivare al gioiello del Milan, Pep Guardiola sarebbe pronto a sacrificare un giocatore già conteso da Juventus ed Inter

Impegnato in un emozionante testa a testa col Liverpool per il titolo di Campione d’Inghilterra – le due squadre viaggiano a ritmi altissimi e sono ora divise da soli sei punti in classifica, ma i Reds hanno una gara in meno – Pep Guardiola già guarda alla prossima stagione. Già soffiato ad alcuni club – tra cui Inter e Milan – il gioiello argentino Juliàn Alvarez, il tecnico catalano avrebbe messo nel mirino un giocatore rossonero.

L’oggetto del desiderio dell’allenatore spagnolo risponde al nome di Sandro Tonali, il centrocampista esploso definitivamente quest’anno sotto la sapiente guida – e pazienza – di Stefano Pioli. Secondo i ben informati, Guardiola sarebbe rimasto letteralmente stregato dai progressi compiuti dall’ex Brescia che, tutto sommato, ha una valutazione di mercato inferiore ad altri giovani talenti di centrocampo già seguiti dalla dirigenza dei Citizens. Pur di arrivare al calciatore nativo di Lodi, il manager sarebbe disposto a mettere sul piatto un attaccante che potrebbe fare al caso dei rossoneri. E che, ironia della sorte, era ed è seguito con interesse anche dalla Juventus e dall’Inter.

Calciomercato Milan, Guardiola vuole Tonali: ecco lo scambio giusto

In vista di un possibile assalto pet un super bomber che dovrebbe arrivare in estate – non si placano le voci su Harry Kane e su Erling Haaland – Guardiola avrebbe deciso che si possa fare a meno di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano – mai titolare fisso col tecnico, che spesso gli preferisce altri giocatori con compiti da ‘falso nueve’ – potrebbe gradire un cambio di destinazione. Ecco che allora il verdeoro potrebbe essere utilizzato col Milan come pedina di scambio per arrivare a Tonali.

Questo complicherebbe non poco i piani di Juventus ed Inter. Ben conoscendo la non incedibilità del brasiliano, i due club avevano iniziato a muovere le loro pedine per il grande colpo. I bianconeri sognano di affiancare un altro top player allo straordinario Dusan Vlahovic, mentre l’Inter, alle prese col dilemma Lautaro Martinez, potrebbe direttamente sostituire il Toro col centravanti in forza al City.