Juventus, doppio addio per il ritorno: colpo top per Allegri

La Juventus pianifica un grande colpo per il prossimo calciomercato estivo: doppio ‘risparmio’ ed il top player può avvicinarsi

Nei pensieri della Juventus c’è il prossimo impegno di Serie A contro lo Spezia. I bianconeri, in piena corsa per un posto che porterebbe la squadra di Allegri alla prossima fase a gironi di Champions League, non smettono tuttavia di valutare le opzioni che il calciomercato estivo metterà a disposizione del ds Cherubini. Dopo aver pesantemente potenziato la rosa di Allegri nel mese di gennaio, l’idea della società di Andrea Agnelli è quella di ripetersi tra pochi mesi. Numerosi i nomi sul taccuino dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ per le entrate anche se saranno gli addii, con molta probabilità, a determinare la via da perseguire per rinnovare la rosa della Juventus.

In tal senso, il tesoretto da reinvestire sul mercato da giugno passerà dai rinnovi e da chi, Dybala in primis, rischia di lasciare definitivamente a zero la Juventus. La ‘Joya’ resta in scadenza a fine stagione ed i discorsi per il rinnovo sono freddi ormai da diverso tempo. Il mancato rinnovo del campione argentino può regalare denaro da reinvestire per quello che, ormai da mesi, è il grande obiettivo di Cherubini per il salto di qualità alla squadra di Allegri. Non solo l’ex Palermo può avvicinare al ritorno del top player in quel di Torino.

Non solo Dybala: addio Bernardeschi e super colpo

7 milioni ‘risparmiati’ dal possibile mancato rinnovo di Paulo Dybala, 3 invece quelli dall’addio di Bernardeschi che andrà come l’argentino a scadenza. Ecco che il piano della Juventus prevede un assalto definitivo a Paul Pogba, ormai destinato a salutare a parametro zero il Manchester United e da mesi in cima alla lista della Juventus. Lo stesso Allegri in conferenza stampa, sul possibile ritorno del francese a Torino, ha dichiarato: “Parlare di mercato adesso non ha senso, è un giocatore del Manchester United e non so cosa farà in futuro”.

Il tecnico, però, non risparmia parole al miele verso il suo pupillo: “Abbiamo avuto un rapporto bellissimo qua a Torino: si arrabbiava perchè perdeva sempre a basket”. L’idea della Juventus è dunque quella di investire tutto sul francese, accontentando Allegri che spera quindi nel ritorno di Pogba nella Torino bianconera la prossima estate.

A 6 anni dall’addio per 105 milioni, il francese può presentarsi nuovamente alla corte del tecnico toscano: in stagione Pogba ha collezionato 20 presenze con 1 rete e 8 assist vincenti.