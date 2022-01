Ingaggio folle, decisione a sorpresa: Pogba ha deciso

Il futuro di Paul Pogba sotto la lente d’ingrandimento: la Juventus rimane alla finestra, proposta choc al francese

Il pari contro il Napoli ha aperto il 2022 della Juventus di Massimiliano Allegri che, tra caos Covid e polemiche, è già focalizzata sulle prossime operazioni di calciomercato. I bianconeri cercano un nuovo attaccante, visto che Morata piace non poco al Barcellona e l’attacco della ‘Vecchia Signora’ non ha pienamente convinto nella prima parte della stagione. Il sogno bianconero del 2022 ha però un solo nome: Paul Pogba. Il francese è in scadenza tra sei mesi con il Manchester United e i tentativi di rinnovo tra ‘Red Devils’ e l’agente del francese Mino Raiola non sono, fino ad ora, andati a buon fine.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Chiesa risponde a Mertens: pareggio tra Juventus e Napoli

Il club di Manchester non ha però intenzione di darsi per vinto e, in vista delle prossime settimane, sarebbe pronto a mettere sul piatto una ricchissima proposta pur di convincere l’ex juventino a rimanere all’Old Trafford. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, i ‘Red Devils’ avrebbero intenzione di proporre un ingaggio da ben 500 mila sterline a settimana, circa 24 milioni annui (28 milioni di euro a stagione). Una cifra record che permetterebbe a Pogba di diventare il calciatore più pagato della Premier League.

LEGGI ANCHE >>>La Juventus insidia l’Inter | Sessanta milioni per il colpo in A

Juventus, svolta Pogba: offerta choc

La decisione di Pogba, a sorpresa, potrebbe essere comunque quella di salutare il club inglese il prossimo 1 luglio. Raiola sta già valutando la prossima destinazione di Pogba (oltre alla Juventus restano in scia PSG e Real Madrid). Nonostante prestazioni altalenanti, dunque, lo United è pronto ad un ultimo disperato tentativo.

La società di Manchester ha già deciso che, anche in caso di mancato rinnovo, Pogba rimarrà in Inghilterra fino alla scadenza contrattuale.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Mourinho in emergenza in vista della Juventus: due assenti

La stagione del francese sarà fino alla fine con la maglia dei ‘Red Devils’: per il futuro, la Juventus spera nel grande ritorno del figliol prodigo.