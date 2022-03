Juventus, via libera ‘grazie’ a Dybala: gioiello dalla Spagna

La Juventus può regalare ad Allegri un colpo di spessore la prossima estate: può arrivare grazie a Paulo Dybala

La sfida allo Spezia nella mente della Juventus di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ non può più fermarsi e punta a chiudere la stagione nel migliore dei modi, con almeno il quarto posto che darà accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, non è un mistero come la società torinese abbia intenzione di tornare subito competitiva: gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, in tal senso, sono stati solo l’inizio. Uno dei profili che ormai da diversi mesi piace alla ‘Vecchia Signora’ e che potrebbe partire il prossimo giugno è quello di Renan Lodi.

Le conferme dalla Spagna, come riferito da ‘Elgoldigital.com’, sottolineano il forte interesse della società bianconera per il talentuoso terzino dell’Atletico Madrid. Massimiliano Allegri che cerca con insistenza un erede di Alex Sandro. In tal senso, l’Atletico Madrid non intende opporsi ma ha una ferma volontà per lasciare partire il terzino verso la Torino bianconera. Simeone, per acconsentire alla cessione di Renan Lodi alla Juventus, vorrebbe che la società bianconera rinunci definitivamente al rinnovo di Dybala, dando il via libera all’approdo della ‘Joya’ alla corte di Simeone.

Juventus-Renan Lodi: decisivo Dybala

La ‘conditio sine qua non’ imposta dai ‘Colchoneros’, dunque, se dovesse concretizzarsi potrebbe portare da un lato alla firma di Renan Lodi con la ‘Vecchia Signora’, dall’altro all’arrivo di Dybala a Madrid, sponda Atletico. In questa stagione il laterale verdeoro ha collezionato 30 presenze con 3 reti e 4 assist vincenti tra campionato e coppe, discorso diverso per l’argentino che, nonostante gli infortuni, ha comunque accumulato 27 apparizioni con 12 reti e 6 assist all’attivo.

Situazione dunque in divenire, l’asse Torino-Madrid potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane: l’addio a Dybala può regalare un nuovo terzino sinistro a Massimiliano Allegri.

Renan Lodi può quindi rappresentare uno dei nomi più concreti per la sessione di mercato che riaprirà tra poco più di due mesi: la carta vincente per sbloccare l’affare si chiama Paulo Dybala.