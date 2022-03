Dal Milan al PSG: Maldini sfida la Juventus per l’erede di Theo Hernandez

Il Milan rischia di perdere Theo Hernandez, il PSG ci riprova: corsa con la Juventus per il sostituto del francese

Il Milan, archiviato il successo sul Napoli che ha riportato i rossoneri al vertice della Serie A, si prepara a tornare in campo per il 29esimo turno di campionato. A San Siro approda l’Empoli e la squadra di Pioli non può permettersi di sbagliare, se vuole continuare a sognare la conquista dello scudetto. Dal campo al calciomercato, per il ‘Diavolo’ è tempo di valutare con largo anticipo quelli che, da giugno, saranno i rinforzi da consegnre all’allenatore emiliano. In tal senso, sono diverse le necessità della squadra meneghina per il 2022/23.

In difesa con ogni probabilità dirà addio Romagnoli mentre è ormai certo l’addio di Kessie a zero tra poco più di tre mesi: in attacco molto dipenderà dall’eventuale permanenza di Ibrahimovic. Una sorpresa tra le cessioni, però, potrebbe essere legata a Theo Hernandez. Il terzino francese, fresco di rinnovo fino al 2026 con la società di via Aldo Rossi, resta una priorità del PSG. Il ds Leonardo, dopo aver strappato Hakimi all’Inter, vorrebbe ripetere l’operazione regalando a Pochettino l’ex laterale del Real Madrid che, in stagione, ha collezionato 31 presenze con 4 reti e 9 assist vincenti.

Post Theo Hernandez: il Milan insidia la Juventus

Nonostante Theo Hernandez possa essere il vero uomo scudetto, l’addio di fronte ad un’offerta irrinunciabile da almeno 60 milioni di euro da parte del PSG, può spingere il Milan a cercare un’alternativa di livello. Il nome giusto, già da settimane nel mirino della Juventus, può essere quello di Alejandro Grimaldo, in scadenza tra poco più di dodici mesi con il Benfica.

Il talentuoso terzino portoghese viene valutato ‘solo’ 10-15 milioni di euro, con un duello tutto italiano che può prospettarsi in vista di giugno.

In questa stagione con la maglia del club portoghese, Grimaldo ha collezionato 39 presenze con 6 reti e ben 7 assist vincenti, tra campionato e coppe.