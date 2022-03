Doppio ko, il grande ex inguaia la Juventus: Allegri furioso

Il prossimo calciomercato estivo può riservare due sorprese amare alla Juventus di Allegri: l’ex prepara la doppia beffa ai bianconeri

Archiviato lo stringato successo sullo Spezia, è adesso la gara in casa della Sampdoria a tenere alta l’attenzione in casa Juventus. La ‘Vecchia Signora’, dopo un disastroso inizio di stagione, ha ripreso a correre conquistando un quarto posto che non intende più mollare visto che permetterebbe l’ingresso diretto alla prossima fase a gironi della Champions League. A maggior ragione dall’incertezza che aleggia in vista della prossima sfida con il Villarreal, dare continuità agli ottimi risultati in Serie A è a dir poco fondamentale per gli uomini di Allegri. Dal calcio giocato a quello che sarà il calciomercato estivo tra pochi mesi, possono giungere sorprese tutt’altro che piacevoli per la società di Andrea Agnelli.

Nelle ultime ore, come un fulmine a ciel sereno, è piombata una voce dalla Spagna che parla di un imminente licenziamento del ds Leonardo da parte del PSG. Una decisione che Al-Khelaifi in prima persona vorrebbe prendere, con un’idea già ben chiara per l’erede: Fabio Paratici. Il dg del Tottenham potrebbe dunque sbarcare a Parigi per rilanciare il progetto della società francese, con due idee già in mente in ottica mercato e che possono il suo ex club, la Juventus, a mani vuote in vista di giugno.

Juve nei guai, doppio scippo di Paratici

Il PSG potrebbe infatti inserirsi nella corsa all‘acquisto del cartellino di Alvaro Morata. Lo spagnolo non sta vivendo la sua miglior stagione in bianconero, con la Juventus che tenterà di riscattarlo dall’Atletico Madrid con un forte sconto rispetto ai 35 milioni inizialmente pattuiti ad inizio annata. Paratici supererebbe la proposta di 15-20 milioni che la ‘Vecchia Signora’ ha in mente, pur di portare Morata come jolly offensivo alle spalle dei titolarissimi in quel di Parigi.

Il PSG, però, non si fermerebbe qui. Se Paratici dovesse effettivamente sbarcare sotto la Tour Eiffel, avrebbe in mente un altro grande obiettivo già puntato ai tempi della Juventus: Paul Pogba. L’interesse del club francese per il centrocampista in scadenza con il Manchester United è ormai conclamato e Paratici potrebbe accelerare.

Un doppio colpo da un lato, una possibile doppia beffa per la Juventus: il grande ex può quindi complicare i piani di mercato della Juventus.