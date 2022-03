Al Barcellona con lo scambio, la Serie A gelata: triplo ko

Il Barcellona pianifica lo scambio per il top player sognato dall’Inter: anche Milan e Juventus a rischio beffa

È stata una stagione decisamente deludente quella del Barcellona di Xavi. Sin dall’addio di Messi, la società blaugrana ha vissuto un’involuzione che coinciderà, la prossima estate, con numerosi cambiamenti alla rosa dei catalani. Il calciomercato può quindi portare una vera e propria rivoluzione: Laporta e Xavi, in tal senso, hanno intenzione di ridisegnare il Barcellona del futuro. Tra le priorità della società spagnola vi è sicuramente la firma di un nuovo grande attaccante che prenda per mano il reparto avanzato blaugrana.

Non solo Haaland nel mirino del club che potrebbe, con uno scambio a sorpresa, mettere i bastoni tra le ruote alle big di Serie A. Il nome giusto per potenziare l’attacco di Xavi può quindi arrivare dalla Premier League ed in particolar modo da Londra: si tratta di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è un separato in casa al Chelsea, ha già manifestato la forte volontà di tornare all’Inter dopo una sola stagione in Inghilterra.

Scambio per Lukaku: l’offerta del Barcellona

E adesso, con il caos che ha coinvolto il club di Abramovich, il suo addio al Chelsea è tutt’altro che improbabile in vista della prossima estate. Joan Laporta ha quindi in mente una proposta di scambio per convincere i ‘Blues’ a lasciar partire Lukaku, arrivato a Londra per 113 milioni meno di un anno fa. Sul piatto un conguaglio cash di 50 milioni di euro, più il cartellino di Memphis Depay valutato intorno ai 25 e seguito da tempo da Milan, Inter e Juventus.

L’olandese è in scadenza il 30 giugno 2023 e, dopo essere stato fortemente voluto da Koeman, non rappresenta una prima scelta per Xavi. La risposta della società inglese prevederebbe, però, l’inserimento di un altro profilo che da tempo si vocifera possa lasciare Londra: Frenkie de Jong.

L’olandese piace tanto alla Juventus che, nel caso l’affare dovesse procedere spedito, potrebbe dover dire addio all’ex centrocampista dell’Ajax.