Rinnovo congelato, Juventus e Milan all’assalto: colpaccio a giugno

Milan e Juventus pianificano un grande colpo per il prossimo calciomercato estivo: il rinnovo del gioiello è più lontano

Situazioni di classifica differenti quelle vissute da Milan e Juventus. I rossoneri hanno archiviato la stringata vittoria sull’Empoli, mantenendo il primo posto in Serie A in attesa che l’Inter scenda in campo questa sera contro il Torino e recuperi, nelle prossime settimane, la partita con il Bologna. I bianconeri hanno agevolmente superato la Sampdoria, consolidando la quarta posizione che permetterebbe, l’anno prossimo, la partecipazione diretta alla fase a gironi di Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e sia il Milan che la Juventus si stanno già muovendo per le occasioni giuste, da cogliere a partire da giugno.

In tal senso, uno dei possibili colpi per l’estate può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona sta tentando di portare avanti i discorsi per i rinnovi di due gioielli ormai imprescindibili per Xavi. Si tratta di Gavi e Ronald Araujo, in scadenza tra un anno con la società di Joan Laporta. Il portale sostiene come il club catalano stia da tempo tentare di blindare i suoi talenti ma senza successo: al momento, infatti, la strada verso il doppio rinnovo sembrerebbe bloccata.

Barcellona-Araujo: Milan e Juventus gongolano

Ed è in particolar modo per quanto riguarda il centrale uruguagio che Milan e Juventus, da tempo interessate ad Araujo, potrebbero approfittarne. La volontà del difensore è quella sì di rimanere a Barcellona ma con una gratificazione economica che rispecchi il rendimento in campo agli ordini di Xavi: è quindi anche per questo che il tutto sembra aver subito una brusca frenata, per la gioia delle big di Serie A.

Su Araujo, oltre a Juventus e Milan, vi è da tempo il forte interesse del Manchester United a caccia di un nuovo centrale per Rangnick. In questa stagione, Araujo ha collezionato 31 presenze con 3 reti all’attivo, in 2303′ in campo. Nei giorni scorsi, Laporta aveva aperto alla permamenza dei due talenti dichiarando “Se voglio continuare, continueranno”.

Ecco quindi che, al momento, i fatti starebbero smentendo il presidente del Barcellona: Juventus e Milan valutano il colpaccio per il prossimo mercato estivo.