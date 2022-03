Juve e Milan gelate, super scambio ‘spagnolo’: doppio addio

Il calciomercato di Juventus e Milan può vivere un’inattesa svolta in vista dell’estate: scambio clamoroso in attacco

Un momento positivo quello che il Milan sta vivendo in campionato, con la vetta solitaria consolidata anche dal recente passo falso dell’Inter in casa del Torino. Una Serie A sempre più a tinte rossonere, con Pioli che sta già programmando con Maldini e Massara le prossime mosse in vista del calciomercato estivo. Scenario analogo quello vissuto dalla Juventus che non può più compiere passi falsi per blindare il quarto posto e l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Rossoneri e bianconeri sono alla ricerca di un colpo in attacco ed in tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti.

Secondo il ‘Daily Mail’ Erling Haaland sarebbe più lontano dal Barcellona e sempre più vicino al Manchester City. Ecco perchè i catalani stanno già valutando le possibili alternative, con un focus particolare proprio su quello che sarà il prossimo attaccante a disposizione di Xavi. Il nome caldo può essere quello di Joao Felix, da tempo accostato a diversi top club europei, Juventus in primis. Simeone non ha avuto timori ad escludere in più di un’occasione il gioiello portoghese arrivato al Wanda Metropolitano per 127 milioni di euro nel luglio 2019.

Juventus e Milan, scambio con Simeone: doppio ko

Il suo addio all’Atletico Madrid, visti anche i contatti con il Barcellona per il riscatto di Griezmann da parte dei ‘Colchoneros’, può rappresentare un ottimo affare per il club catalano. La società blaugrana, per affrontare una spesa importante ma non proibitiva, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto il cartellino di uno dei big di Xavi che non rappresenta una primissima scelta per l’allenatore spagnolo.

Si tratta dell’olandese Memphis Depay, voluto fortemente da Koeman e adesso finito in disparte visti gli arrivi di Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traore lo scorso gennaio. Depay è da mesi uno dei nomi caldi per l’attacco delle big di Serie A, Milan in primis. L’ex Lione piace tanto a Maldini e Massara che già la scorsa estate avevano provato timidi approcci per provare a regalare l’attaccante a Pioli.

Adesso, però, il super scambio sull’asse Madrid-Barcellona può fornire una doppia clamorosa beffa a Juventus e Milan. Joao Felix in Catalogna, Depay alla corte del ‘Cholo’ Simeone: uno scenario devastante per bianconeri e rossoneri.