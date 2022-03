Allegri dà il via libera: Raiola ne porta due

In casa Juventus è sempre calda la sinergia con l’agente Mino Raiola: in piedi un doppio colpo che ha già il benestare di Max Allegri

La clamorosa eliminazione patita in Champions League ha rivoluzionato le strategie bianconere sul mercato. Se qualcuno, sulla scia dell’ottimo cammino in campionato nelle ultime 16 gare, aveva pensato che la squadra potesse andar bene così anche per la prossima stagione, si è dovuto ricredere di fronte alla batosta continentale patita per mano del Villarreal.

Anche quei giocatori ai quali Allegri, per la verità un po’ a sorpresa, aveva concesso fiducia nelle ultime settimane, sono tornati ad essere considerati pedine di cui si può fare a meno. Per conciliare il liberarsi dai suddetti esuberi tecnici con la necessità di fare un minimo di cassa dalla cessione degli stessi, c’è soprattutto un profilo che pare destinato all’addio. Un giocatore arrivato lo scorso anno che raramente ha dato continuità alle sue prestazioni. Ma che ha ancora un discreto mercato sia in Spagna che in Inghilterra. Grazie ad una sua ipotetica partenza la Juve potrebbe rifarsi il look nel settore nevralgico del campo.

Calciomercato Juve, in canna il doppio colpo Gravenberch-Wijnaldum

Il giocatore la cui partenza potrebbe finanziare un doppio acquisto che curiosamente proviene dalla scuderia Raiola è Arthur Melo. Il centrocampista è infatti (ri)diventato tra i maggiori indiziati a lasciare il club bianconero a fine stagione. La dirigenza della Vecchia Signora, coi proventi della cessione, starebbe pensando ad un vero e proprio restyling della linea mediana andando a pescare in Olanda ed in Francia.

Georginio Wijnaldum e Ryan Gravenberch non sono nomi del tutto nuovi nell’agenda del ds Federico Cherubini. Il primo era stato seguito già lo scorso anno, per via del suo status di giocatore a parametro zero. Il secondo, per il quale l’Ajax in passato ha resistito agli assalti dalla Premier, sarebbe stufo della realtà olandese. La possibilità di fare un’esperienza nel campionato italiano sarebbe caldeggiata, oltre che dal compagno di nazionale Matthijs de Ligt, anche dal suo agente Mino Raiola. Già procuratore dello stesso Wijnaldum, Raiola lavorerebbe di nuovo in piena sinergia col club torinese, come già accaduto nel recente passato.