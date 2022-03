Triangolo da sogno: l’ex Roma per Allegri ‘grazie’ a Zidane

Zidane alleato, la Juventus torna a pensare al colpaccio: intreccio tra top club nel prossimo calciomercato estivo

La Juventus non si ferma e guarda già al prossimo calciomercato estivo, sessione nella quale Allegri spingerà per più di un rinforzo atto a puntellare una rosa che, ancora, presenta non poche debolezze. Il tracollo in Champions League ha testimoniato come, in ottica futura, la ‘Vecchia Signora’ necessiti di colpi mirati per tornare ai vertici sia in Italia che soprattutto in Europa. Ecco dunque che le valutazioni, reparto dopo reparto, andranno affrontate il prima possibile. Dalla difesa che potrebbe perdere de Ligt e che, pare, accoglierà a zero il ritorno in Italia di Rudiger dal Chelsea, fino all’attacco dove Dybala e Morata sembrano al momento lontani (soprattutto l’argentino) da un futuro in quel di Torino.

A centrocampo le idee sono molteplici, sia in entrata che in uscita. Ed in tal senso, chi potrebbe fare le valigie nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2023, è Adrien Rabiot. Il talento francese ha deluso in più occasioni le aspettative e di fronte ad una proposta di 15-18 milioni potrebbe davvero dire addio alla squadra di Allegri. La cessione dell’ex PSG può portare ad un triangolo di mercato sorprendente e che comprenderebbe Real Madrid e PSG, oltre, appunto, alla Juventus.

Rabiot da Ancelotti: la Juventus pianifica il colpaccio

A Rabiot starebbe pensando il Real Madrid, concentrato a puntellare la mediana di Ancelotti in vista del prossimo anno. Viste anche l’età di Modric e Kroos e la stima di Ancelotti nei suoi confronti, il francese potrebbe vestire la maglia delle ‘Merengues’. A fargli spazio sarebbe Casemiro, per il quale il PSG che dovrebbe accogliere Zidane a fine stagione è disposto a fare follie pur di portare il brasiliano sotto la Tour Eiffel.

Al-Khelaifi ha tutta l’intenzione di regalare all’allenatore francese il suo fedelissimo: i parigini, dunque, aprirebbero all’addio di uno degli storici obiettiivi della Juventus. Quel Leandro Paredes, in scadenza tra un anno e che piace tantissimo a Massimiliano Allegri. Il PSG potrebbe lasciar partire l’ex romanista per un cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Situazione in divenire, con la Juventus pronta a salutare Rabiot per puntare forte su Paredes: l’approdo di Casemiro al PSG, grazie a Zidane, può favorire i bianconeri.