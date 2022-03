Dybala ritrova l’ex: doppietta stellare a zero

L’addio di Paulo Dybala alla Juventus è l’occasione per un clamoroso doppio colpo: la ‘Joya’ può ritrovare la stella

Non è un mistero. Il mancato accordo per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus non ha lasciato contenta la maggior parte dei tifosi bianconeri. L’argentino, dunque, il prossimo 30 giugno vedrà esaurire il suo contratto con il club di Andrea Agnelli che ha dunque deciso di fare altre scelte di calciomercato. Lo ha ribadito l’ad Arrivabene, si ripartirà da Vlahovic, con il centravanti serbo al centro del prossimo progetto bianconero. Il futuro è tutt’intorno all’ex viola mentre per l’argentino, è ormai chiaro, c’è la fila.

Beppe Marotta non ha mai nascosto la sua enorme stima per l’ex gioiello del Palermo e vorrebbe riaverlo in nerazzurro, alla corte di Simone Inzaghi. Ma per Dybala potrebbe esserci un destino diverso: se il mancato rinnovo può essere in parte una beffa per la Juventus, dall’altra la società bianconera rischia di registrare un doppio ko in vista della stagione futura. Un’occasione più che ghiotta, quella di tesserare a zero un talento come quello argentino, durante l’estate 2022. Ci ha pensato e ci pensa l’Inter.

Dybala con il grande ex: Juve ko

Il PSG potrebbe anticipare tutti nella corsa a Dybala. Con Messi in bilico e Mbappè promesso sposo del Real Madrid, la rivoluzione nell’attacco di Pochettino pare inevitabile. Dybala, però, non sarebbe l’unico grande colpo che ha in mente il ds dei francesi Leonardo. L’idea sarebbe quella di riunire una coppia stellare sotto la Tour Eiffel: il PSG vuole regalarsi, sempre a zero, anche Paul Pogba.

I due trascinatori della Juventus del passato possono quindi ritrovarsi, a sei anni dall’addio del centrocampista alla Juventus, in quel di Parigi. Un doppio colpo da sogno, senza alcun esborso economico da parte del club di Al-Khelaifi per i cartellini dei due campioni.

La Juventus è avvisata, dunque, visto che il ritorno di Pogba in quel di Torino è da mesi una delle priorità della dirigenza torinese: il ‘Polpo’ e Dybala si avvicinano al PSG.