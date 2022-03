Altro addio alla Juve dopo Dybala: sbarca gratis a Milano

L’addio di Paulo Dybala è già stato definitivo: in estate ci sarà un’altra rivoluzione in casa Juventus, può arrivare gratis a Milano

La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per arrivare a colpi suggestivi in vista della prossima stagione: la Juventus potrebbe lasciar andare via un altro bianconero.

Non solo Dybala, ma nei prossimi mesi anche Federico Bernardeschi potrebbe salutare la Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma l’offerta dei bianconeri per il suo rinnovo contrattuale sarebbe proprio al ribasso come svelato dal giornalista Momblano. Così il jolly bianconero, che ha agito anche da terzino sinistro con Pirlo, potrebbe dire definitivamente addio alla Juventus dopo diverse stagioni da alti e bassi.

Una vera e proprio rivoluzione in casa bianconera con diversi addii per snellire la rosa a disposizione di Allegri per arrivare a colpi suggestivi in ottica futura.

Calciomercato, Bernardeschi piace sempre a Milano

Così lo stesso agente, Federico Pastorello, potrebbe offrirlo alle due compagini milanesi, che l’hanno già seguito in passato per arrivare a colpi suggestivi in vista della prossima stagione. Da esterno offensivo ad interno di centrocampista fino ad essere anche terzino: un vero e jolly che si è sempre messo a disposizione degli ultimi allenatori in carriera. Ora il suo futuro potrebbe essere anche tra Milan e Inter con il lavoro certosino del proprio procuratore, pronto ad offrirgli il meglio per la sua carriera futura.