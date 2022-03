Icardi scaricato, tradimento all’Inter: torna in Italia con la nuova maglia

Mauro Icardi è scomparso a poco a poco dai radar. L’attaccante argentino non è più felice al PSG, chiuso da Messi, Neymar e Mbappe: addio

L’attaccante argentino, Mauro Icardi, vuole cambiare subito aria. Il centravanti del PSG è pronto per una nuova sfida con l’idea anche del possibile ritorno in Serie A.

Un’idea suggestiva per tornare a sorridere: Mauro Icardi potrebbe così tornare in Serie A con il possibile ‘tradimento’ anche all’Inter. Per anni capitano della compagine nerazzurra, ha vissuto qualche mese da separato in casa con la fascia data ad Handanovic. Così è arrivato il trasferimento al PSG per tornare a mettere a segno gol importanti: dopo un primo periodo entusiasmante, la dirigenza parigina ha puntato anche su Lionel Messi con un tridente da sogno.

Gli spazi per l’argentino si sono ridotti ulteriormente con Milan e Napoli che potrebbero pensare così a lui. Il PSG chiede circa 35-40 milioni di euro per il suo cartellino, ma l’affare sarebbe possibile anche in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La società partenopea, in caso di addio di Osimhen, dovrebbe così pensare a nuovi innesti nel reparto offensivo di Spalletti.

Calciomercato, lo scoglio per vedere Icardi in Serie A

Mauro Icardi potrebbe tornare così in Serie A per essere nuovamente protagonista: al momento l’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio visto che guadagna oltre 9 milioni di euro all’anno al PSG. Il suo profilo è sempre molto interessante: in passato è stato ad un passo dal trasferimento al Milan o al Napoli, prima anche del passaggio sotto la Tour Eiffel.