Zaniolo se ne va alla Juventus: la Roma è categorica

Nicolò Zaniolo alla Juventus, la doppia proposta e la posizione della Roma: ecco la scelta del club capitolino

Alle spalle la vittoria sulla Salernitana, la Juventus ricarica le energie in vista di quello che sarà il match più importante del finale di stagione bianconero. Il Derby d’Italia contro l’Inter può riaccendere la fiamma scudetto per la ‘Vecchia Signora’ e, allo stesso tempo, allontanare irrimediabilmente la squadra di Inzaghi dal tricolore. Non solo il campo tiene banco in casa Juventina negli ultimi giorni: il tema caldo resta sempre il mercato. Non è un mistero che il mancato rinnovo di Paulo Dybala cambi, e non poco, i piani della Juventus in vista del prossimo calciomercato.

L’argentino, al netto degli infortuni, rimane al momento una pedina importante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri che pretenderà, durante l’estate, l’approdo di un degno erede della ‘Joya’. Dei diversi nomi che circolano ormai da tempo, uno in particolare stuzzica i pensieri dell’allenatore livornese per sostituire l’ex Palermo. Dybala se ne andrà tra poco più di tre mesi ed al suo posto il profilo più caldo è sempre quello di Nicolò Zaniolo.

Juventus su Zaniolo: la richiesta della Roma

Il gioiello di Mourinho, ha in questa stagione collezionato 33 presenze tra campionato e coppe, con 4 reti e 8 assist vincenti: il piano della Juventus prevederebbe una doppia ipotesi di scambio. La ‘Vecchia Signora’ è disposta a mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean, valutato circa 30 milioni. In alternativa, anche Weston McKennie potrebbe allettare la Roma, con una valutazione pressocchè identica a quella della punta classe 2000.

In realtà, le intenzioni della Roma sono chiare da tempo. Zaniolo potrebbe partire ma solo per una ricca offerta cash, senza contropartite. Per meno di 40-45 milioni di euro, infatti, la società giallorossa non mollerà il suo talento.

Situazione dunque in divenire, ma una cosa è certa: Nicolò Zaniolo resta uno dei sogni principali della Juventus per l’anno prossimo.