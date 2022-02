Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo: il piano cessioni

Nicolò Zaniolo sarebbe pronto a cambiare aria: rigore procurato e vittoria della Roma in extremis, ma il giallorosso è nel mirino della Juventus.

Novità importanti per il futuro di Nicolò Zaniolo, partito inizialmente dalla panchina nel match contro lo Spezia. Poi nell’intervallo è subentrato procurandosi nei minuti finali il calcio di rigore trasformato poi da Abraham.

La Juventus continua a fare la corte al talentuoso giocatore della Roma e della Nazionale italiana, che spera così in una convocazione del Ct Mancini per i play off per i Mondiali in Qatar. Zaniolo vorrebbe cambiare aria in estate per voltare definitivamente pagina: i due infortuni al ginocchio hanno bloccato la sua crescita che sembrava inarrestabile.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha messo anche un mi piace su Instagram allo scatto di Vlahovic, che ha conquistato subito la Juventus a suon di gol.

Calciomercato Juventus, cessioni in vista per arrivare a Zaniolo

La valutazione di Zaniolo da parte del club giallorosso si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro. E così la compagine bianconera starebbe pensando anche ad un piano cessioni ricavandoli dalla cessione del centrocampista brasiliano, Arthur Melo, o dalla coppia Alex Sandro e Rabiot, che potrebbero dire addio alla Juventus. Insieme a Vlahovic il talentuoso giocatore della Roma formerebbe una coppia da urlo in Serie A abbinando talento ad una forza fisica pazzesca.