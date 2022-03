Salah e non solo: sondaggio Juve in casa Tottenham

In casa Juventus è già iniziato il post Dybala: tra i possibili obiettivi in Premier non c’è solo l’attaccante egiziano del Liverpool

La clamorosa, ma non del tutto inaspettata, rinuncia a Paulo Dybala ha ovviamente rivoluzionato le strategie di mercato in casa Juventus. Oltre alla risalita delle quotazioni per una permanenza di Alvaro Morata, Arrivabene e Cherubini starebbero affondando i colpi in Premier League. Il sogno, nemmeno tanto nascosto, si chiama Mohamed Salah, il fenomenale attaccante del Liverpool.

Nelle ultime ore si starebbe però affacciando un’altra pista, non meno suggestiva ma forse altrettanto complicata da battere. Parliamo di un giocatore di grande esperienza internazionale che ben si è adattato ai dettami tattici di Antonio Conte, suo allenatore al Tottenham. Un calciatore la cui valutazione di mercato si aggira, almeno secondo le stime che ne fa il suo club, intorno ai 90-100 milioni. Anche l’elevato ingaggio dell’attaccante potrebbe rappresentare un ostacolo al compimento dell’affare, ma la Juve non demorde.

Calciomercato Juve, idea Son per l’attacco

Il prescelto risponde al nome di Heung Min Son, il coreano che da anni sta facendo le fortune offensive del suo club. I rapporti con l’entourage del giocatore asistico sono ottimi, ma la trattativa resta molto complicata. Innanzitutto Conte non vuole affatto privarsi di una delle più fulgide frecce a sua disposizione. Il tecnico salentino potrebbe addirittura farne una questione determinante per la sua permanenza sulla panchina degli Spurs.

Al di là di questo, pur ipotizzando un addio di Conte magari in direzione PSG, lo stesso club londinese non appare disposto a trattare. Per lo meno, come detto in precedenza, il vulcanico patron Levy chiede una cifra vicina ai 100 milioni per la sua stella. Ovviamente su queste basi il possibile affare diventerebbe impossibile, sebbene non siano da escludere possibili contropartite tecniche che la Juve potrebbe mettere in ballo per diminuire l’esborso cash.