Scambio folle che fa gola alla Juve: ci pensa Simeone

Una proposta che può mettere in difficoltà la Juventus nel prossimo calciomercato estivo: svolta da Simeone

Meno di una settimana ad una delle partite che possono risultare decisive nella corsa scudetto. Domenica sera la Juventus ospiterà l’Inter, all’Allianz Stadium, per il Derby d’Italia. Un big match che a otto giornate dal termine del campionato significa tanto anche per i bianconeri di Allegri che, nonostante siano distanti dall’idea di competere per il tricolore, devono chiudere al meglio la stagione assicurandosi un posto utile all’ingresso alla prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista della prossima sessione estiva.

Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio non possono bastare ad Allegri per riportare i bianconeri ai vertici in Italia e soprattutto in Europa. In tal senso, dalla Spagna, può arrivare una suggestiva ipotesi che regalarebbe al tecnico livornese ben due gioielli in ottica futura. Il ‘Cholo’ Simeone punta quindi allo scambio con la Juventus, con una stella nel mirino e ben due big pronti ad essere ceduti a titolo definitivo dall’Atletico Madrid: ecco lo scenario.

Juventus, de Ligt da Simeone: la proposta

Da Madrid a Torino e viceversa. Uno scambio che Simeone spera di poter concretizzare, visto che i ‘Colchoneros’ hanno tutta l’intenzione di accelerare per Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, da tempo dato tra i partenti da Torino, ha una valutazione di ben 75 milioni di euro che l’Atletico Madrid intende annullare con due pedine nell’affare, da cedere alla Juventus.

Da un lato il riscatto di Alvaro Morata, che Allegri vorrebbe trattenere ma non più per 15-20 milioni di euro. Gli spagnoli, inoltre, metterebbero sul piatto il cartellino di Rodrigo de Paul, ex Udinese arrivato a Madrid dal Friuli la scorsa estate per 35 milioni. L’argentino completerebbe dunque la proposta per convincere la ‘Vecchia Signora’ a lasciar partire de Ligt in direzione Madrid.

Situazione dunque in divenire, con una maxi trattativa che potrebbe prendere corpo il prossimo giugno: de Ligt da Simeone, con Morata e de Paul in bianconero.