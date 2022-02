Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid, resta un obiettivo di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri è in piena fase di ricostruzione. I bianconeri, dopo una serie di vittorie pesanti nel campionato italiano di Serie A, ha ora raccolto due pareggi consecutivi in due partite decisamente blasonate: contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a Bergamo e con il Torino di Ivan Juric all’Allianz Stadium.

Insomma, una Juventus da vorrei, ma non posso quella di Allegri che deve ancora trovare la vera quadra dal punto di vista tattico e dei risultati. Gli arrivi di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic hanno dato sicuramente una grossa mano, ma la prossima estate di calciomercato sarà decisiva per la Vecchia Signora e per il suo futuro dal punto di vista dell’organico.

Il reparto che resta nel mirino di addetti ai lavori e tifosi resta senza dubbio il centrocampo. La Juventus non riesce ad esprimere un grande gioco e non scalda gli animi dei sostenitori bianconeri che vorrebbero di certo qualcosa in più dalla loro squadra. In quest’ottica, la prossima estate, la Vecchia Signora potrebbe tornare alla carica su un vecchio pallino della dirigenza bianconera che oggi veste la maglia dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo assalto a de Ligt, la contropartita è un doppio flop

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio de Ligt e doppio colpo: 85 milioni per la nuova difesa

Calciomercato Juventus, occhi in casa Atletico Madrid per De Paul

Il nome del giocatore nel mirino della Juventus è proprio quello di Rodrigo De Paul, ex centrocampista e fantasista dell’Udinese che, la scorsa estate, ha scelto di vestire i colori dell’Atletico Madrid, ma non con troppo successo. I bianconeri, visto il momento non particolarmente felice del giocatore argentino, potrebbero tornare alla carica nella prossima finestra dei trasferimenti estiva. La richiesta dei Colchoneros si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro, una cifra che il club piemontese potrebbe raggiungere attraverso le cessioni: sia per i cartellini che per lo spazio salariale, un addio di Rabiot ad esempio libererebbe la Juventus di uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione.