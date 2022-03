Il colpo è da sogno: Marotta esulta con il post Inzaghi

L’Inter può vivere una rivoluzione nel prossimo calciomercato estivo: l’erede di Inzaghi con il super colpo a Milano

Sette punti in altrettante giornate di campionato per l’Inter, nell’ultimo mese e mezzo che ha visto la squadra di Simone Inzaghi allontanarsi inesorabilmente dalla vetta. In tal senso, a cinque giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, il tecnico piacentino spera di poter ripartire già nel Derby d’Italia per tenere il passo di Milan e Napoli. Una corsa scudetto sempre più avvincente con l’Inter che non intende mollare la presa ma, allo stesso tempo, non smette di pensare a quello che sarà il futuro della squadra campione d’Italia in carica. In tal senso, il calciomercato estivo riserverà non poche sorprese alla rosa nerazzurra in vista dell’anno prossimo.

Il futuro di Simone Inzaghi, in scadenza il 30 giugno 2023 e per il quale si discute da tempo sul rinnovo, può essere lontano dai colori nerazzurri. Tutto dipenderà dalla conclusione dell’attuale stagione, dopo aver abbandonato la Champions e con Coppa Italia e Scudetto ancora alla portata. Se l’allenatore piacentino dovesse dunque fallire, soprattutto in campionato, l’addio all’Inter sarebbe tutt’altro che utopia. E da questo punto di vista, una vecchia conoscenza del calcio italiano e dei colori nerazzurri potrebbe rimpiazzare l’ex Lazio sulla panchina dell’Inter: si tratta del ‘Cholo’ Simeone.

L’Inter su Simeone: colpaccio con il ‘Cholo’

Da tempo vicino a salutare l’Atletico Madrid e che proprio durante il prossimo mercato estivo, Diego Simeone può diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Un feeling mai sopito quello tra il tecnico dei ‘Colchoneros’ e la ‘Beneamata’, con l’argentino che vorrebbe puntare forte su un nome in particolare in caso di approdo nella Milano nerazzurra.

Simeone all’Inter può regalarsi Paulo Dybala, ormai ufficialmente lontano dalla Juventus e che Marotta corteggia senza sosta da settimane. La ‘Joya’, dunque, rappresenterebbe il simbolo dell’eventuale nuovo corso con il ‘Cholo’ alla guida del club milanese.

L’attaccante argentino, dunque, può avvicinarsi ai colori nerazzurri grazie all’attuale allenatore dell’Atletico Madrid che, tra poche settimane, potrebbe tornare in Serie A.