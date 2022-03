Affondo di Ancelotti, il due per uno spiazza la Juventus

Uno degli obiettivi di mercato della Juve è appetito anche dal Real Madrid: Ancelotti si prepara all’assalto che beffa i bianconeri

Forse nemmeno lo stesso Carlo Ancelotti si sarebbe aspettato un ritorno così denso di soddisfazioni nella sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Blindato il primo posto in Liga, e ancora in corsa per la Champions dopo il capolavoro in rimonta contro il PSG, il tecnico italiano può programmare il futuro con tranquillità ed ambizione.

Per la prossima stagione, lo staff tecnico delle Merengues avrebbe già messo nel mirino dei prestigiosi obiettivi: uno di questi gioca in Italia, ed è un vecchio pallino di Allegri e della dirigenza bianconera. Ancelotti – riporta il portale ‘Okdiario.com’, avrebbe dato il via libera per l’assalto al giocatore: sul piatto ci sono due contropartite tecniche che potrebbero far gola al club proprietario del cartellino del comune oggetto del desiderio di Real e Juve.

Calciomercato, la doppia mossa di Ancelotti: obiettivo Fabiàn Ruiz

In Spagna sono sicuri: “Ancelotti vuole a tutti i costi Fabiàn Ruiz“. Approfittando dei tanti esuberi tecnici presenti in rosa, l’allenatore emiliano starebbe pensando di pescare a piene mani da questi per presentare al Napoli un’offerta irrunnciabile. Le pedine in ballo sono Luka Jovic e Dani Ceballos. Il Real sarebbe disposto a fare un pacchetto unico comprendente entrambi i profli. Oppure sviluppare due proposte parallele che prevederebbero alternativamente il cartellino del centravanti serbo (o quello del centrocampista iberico) più un conguaglio cash. La Juve, che sogna Fabiàn da tempo, rimarrebbe spiazzata dalla mossa dei Blancos.

Sebbene ci sia sempre da fare i conti con la resistenza di Aurelio de Laurentiis alla cessione dei suoi gioielli – soprattutto quando queste non comportano un’entrata monetaria ma ‘solo’ uno scambio di giocatori – la pista appare percorribile. Fabiàn Ruiz, assicura il portale, vuole assolutamente tornare in Spagna. Una cessione al Real scongiurerebbe il rafforzamento di una diretta concorrente per lo Scudetto come la Juve. Lasciando nel contempo di stucco anche il Milan, che da tempo segue proprio Jovic per il dopo Ibra.