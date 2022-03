Maldini e il colpo folle, contatti avviati: c’è l’annuncio

Il Milan sonda il terreno per un colpo stellare, in vista del prossimo calciomercato estivo: Maldini avvia i contatti

Un primo posto che fa sognare, quello conquistato dalla squadra di Stefano Pioli a otto giornate dal termine del campionato. Il Milan intende provarci fino alla fine, pronto ad approfittare del prossimo weekend che, sulla carta, può dare una mano alla squadra rossonera. Con Juventus-Inter ed Atalanta-Napoli, l’impegno casalingo contro il Bologna può regalare sorprese positive al Milan. Se il campo può ancora sorridere al ‘Diavolo’, il calciomercato estivo porterà non poche sorprese in vista della prossima Serie A. Tra le protagoniste vi sarà sicuramente il Milan che si sta già muovendo a caccia di colpi di spessore.

Dalla difesa che perderà Romagnoli a zero, passando per la mediana dove Kessie è atteso dalla stessa sorte: le cessioni da Milanello potrebbero riguardare anche l’attacco. Maldini e Massara, però, hanno in mente l’arrivo di almeno un grande colpo in attacco che possa portare ad un nuovo salto di qualità del reparto avanzato a disposizione di Stefano Pioli. E, in tal senso, l’indiscrezione delle ultime ore può far davvero sognare i tifosi rossoneri.

Milan, l’annuncio che fa sognare i tifosi

Il giornalista sportivo ed esperto di mercato Rudy Galetti, su Twitter, ha lanciato una vera e propria bomba che può coinvolgere la società di via Aldo Rossi a caccia di un nome di primissimo ordine per l’attacco di Pioli. “Milan, negli ultimi giorni c’è stato un sondaggio di Maldini con l’entourage di Bale per capire le richieste e le intenzioni del gallese. Il giocatore va in scadenza a fine stagione con il Real Madrid”.

Uno scenario decisamente intrigante quello che può riguardare il forte esterno del Real Madrid che salvo sorprese, come sopracitato, si libererà a zero dal legame con le ‘Merengues’. Un colpo da sogno quello che vedrebbe la firma di Bale con il Milan al termine dell’attuale stagione: Maldini ha intenzione di continuare a sondare il terreno per valutare l’acquisto del 32enne di Cardiff.

Bale, in questa stagione con la squadra di Carlo Ancelotti, ha collezionato solo 5 presenze con 270′ ed 1 assist vincente all’attivo.