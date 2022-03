Ancelotti lo scarica: duello a tutta fascia tra Juventus e Milan

La sosta per le nazionali permette di cominciare a pensare al calciomercato. Due big della Serie A guardano con attenzione il giocatore del Real Madrid

In attesa del finale di stagione, le società di Serie A cominciano a pensare al calciomercato. Dagli acquisti ai giocatori svincolati, non mancano le occasioni. Tra loro spicca Gareth Bale, prossimo alla scadenza contrattuale con il Real Madrid.

Otto stagioni, sei consecutive prima della parentesi al Tottenham nella stagione 2020/2021, 256 presenze, 106 reti e 67 assist. Numeri da capogiro, andati via via in diminuzione nelle ultime annate, in particolare quella in corso. L’esterno gallese infatti, è stato schierato da Ancelotti soltanto in cinque partite tra Liga e Champions League, finendo praticamente fuori rosa.

Bale compirà 33 anni a giugno, lo stesso mese in cui scadrà definitivamente il suo contratto con le Merengues. Nonostante l’età, la presenza del gallese in rosa può fare la differenza, in qualunque club. Non a caso, Juventus e Milan potrebbero ingaggiarlo qualora dovessero partire delle pedine molto importanti per Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.

Calciomercato, Bale a parametro zero: ipotesi per Juventus e Milan

Gareth Bale in Serie A. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi in estate, quando l’esterno sarà svincolato e le trattative per gli altri giocatori saranno aperte. La Juventus potrebbe tuffarsi sull’esterno gallese qualora Alex Sandro dovesse fare le valigie, mentre Pioli, potrebbe accogliere Bale al Milan, al posto di Leao.

Molto dipenderà dalle esigenze di Juventus e Milan, legate alle eventuali cessioni estive. Gareth Bale, in ogni caso, garantirebbe un mix tra classe e esperienza, un vero valore aggiunto per entrambe le rose.