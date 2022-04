Allegri sorride: il rifiuto é categorico

La Juventus è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato: arriva la svolta sul futuro dell’attaccante

Tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla Juventus di Massimiliano Allegri, nell’ultimo turno di campionato in casa del Cagliari. In attesa di scendere nuovamente in campo per il match casalingo con il Bologna, la ‘Vecchia Signora’ si concentra su quella che sarà la prossima sessione di calciomercato. Un’estate all’insegna dei cambiamenti quella che attende la Juventus che, già a gennaio, ha accolto due colpi di assoluto livello come Zakaria e Vlahovic. In difesa potrebbero salutare sia Chiellini che de Ligt, ed almeno un colpo di spessore per la retroguardia di Allegri sarà necessario. A centrocampo attenzione ai destini da riservare ad Arthur e Rabiot mentre in avanti al momento l’unica certezza è l’addio di Paulo Dybala.

L’argentino non rinnoverà con la Juventus, è ormai chiaro, ed è corteggiati da numerosi top club sparsi per l’Europa. La Juventus, però, deve fare anche i conti con quello che sarà il futuro di Alvaro Morata. Dopo il prestito oneroso e biennale dall’Atletico Madrid, lo spagnolo è reduce da un’annata di alti e bassi. La cifra dell’eventuale riscatto è stata fissata a 35 milioni, la Juventus può cercare un forte sconto dai ‘Colchoneros’ per trattenerlo: a Morata, però, sta pensando un top club inglese.

Juventus-Morata: la volontà è chiara

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, la volontà di Alvaro Morata per la prossima stagione è decisamente chiara. Il recente accostamento all’Arsenal non convince lo spagnolo, pronto ad un secco rifiuto ai ‘Gunners’. Morata si trova bene a Torino ed il ricordo della deludente esperienza con la maglia del Chelsea non lo alletta. Il ritorno a Londra del centravanti spagnolo sembrerebbe dunque da escludere, con la permanenza alla corte di Allegri che sembra sempre più probabile a fine stagione.

Ci sarà chiaramente da discutere del riscatto dell’ex Real dall’Atletico Madrid ma Morata, salvo clamorose sorprese, non vestirà la maglia dell’Arsenal dalla prossima estate.

In questa stagione Morata, tra Serie A e coppe, ha collezionato 41 presenze complessive con 11 reti e 7 assist vincenti in maglia bianconera.