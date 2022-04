Lo scambio fa scontento Allegri: l’ex Serie A vola all’Inter

L’Inter pianifica il grande ritorno in Serie A e anticipa la Juventus: via allo scambio per il campione d’Europa

Non è un mistero che le attenzioni dei top club di tutta Europa, a poco più di un mese dalla fine dei campionati, siano già orientate verso la prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente anche per le società di Serie A che hanno intenzione di rinforzarsi pesantemente al termine dell’attuale stagione. Juventus e Inter non fanno eccezione e, in attesa di scendere in campo rispettivamente contro Bologna e Spezia, pianificano le prossime mosse tra entrate ed uscite. In particolar modo i campioni d’Italia in carica proveranno ad orchestrare uno scambio che può davvero mandare ko la ‘Vecchia Signora’ il prossimo giugno.

Sul piatto, nella lista dei possibili partenti, c’è Stefan de Vrij. Il forte centrale olandese rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con i nerazzurri e non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter. L’idea del club meneghino, se effettivamente il prolungamento non dovesse arrivare, sarebbe quella di sfruttare il cartellino dell’ex Lazio per regalare a Simone Inzaghi un grandissimo colpo durante l’estate: occhi in Premier League.

L’Inter offre de Vrij: colpaccio da Londra e Juve ko

L’Inter ha intenzione di bussare alla porta del Chelsea che rimane, da settimane, uno dei club interessati a Stefan de Vrij. L’olandese è in scadenza tra un anno ed è valutato 25 milioni di euro. Il centrale difensivo olandese può essere l’arma in più per un possibile scambio con ‘ Blues’, con Jorginho al centro della trattativa. L’agente dell’ex Napoli non ha mai nascosto che le possibilità di rivedere il centrocampista in Serie A sono concrete.

Ed è per questo che la Juventus ci sta pensando da mesi: l’Inter, però, può aprofittando anticipando Cherubini. La valutazione di Jorginho è vicina ai 25-30 milioni di euro e lo scambio con de Vrij può davvero prendere quota a partire da giugno.

Il centrocampista campione d’Europa ha collezionato fino ad ora 40 presenze complessive tra campionato e coppe, con 9 reti e 4 assist vincenti con la maglia del Chelsea.