Ancelotti tenta il Milan: scambio galactico con il Real

Il calciomercato del Milan prende corpo con largo anticipo sulla prossima sessione estiva: l’idea di scambio che arriva da Madrid fa tremare i rossoneri

La vittoria sul Genoa mantiene viva la speranza di trionfare a fine stagione nella serrata lotta verso il tricolore. La risposta all’Inter, sul campo, è quindi arrivata anche se il club di via Aldo Rossi è già orientato verso la prossima estate. Mesi caldissimi per i rossoneri, dopo che starebbe prendendo sempre più quota la possibilità di un cambio societario nel breve periodo. Attenzioni rivolte dunque al calciomercato estivo, con il grande ex rossonero Carlo Ancelotti che può indirizzare verso Milanello uno scambio decisamente intrigante. Diversi i profili in quel di Madrid che il Milan segue da tempo e che potrebbero continuare a interessare a Maldini e Massara per il prossimo anno.

Secondo quanto viene riportato dai media in Belgio, uno dei nomi già accostati a più riprese al Milan nel corso degli ultimi mesi, sarebbe nuovamente vicino alla squadra di Pioli. Si tratta di Eden Hazard, ormai corpo estraneo nel Real Madrid di Carlo Ancelotti e che potrebbe dire addio alle ‘Merengues’ il prossimo giugno. Il tecnico di Reggiolo potrebbe tornare a parlare con il ‘Diavolo’, con stavolta proprio il classe 1991 al centro della possibile trattativa.

Hazard al Milan: proposta choc di Ancelotti

Hazard ha ormai deluso le aspettative in quel di Madrid e non rientra nei piani futuri del club di Florentino Perez: in questa stagione, l’esterno ha collezionato 22 presenze con 1 rete, 2 assist in soli 877′ sul rettangolo verde. Il piano di Ancelotti prevederebbe, però, uno scambio per lasciar partire l’ex Chelsea in direzione Milanello. Hazard, valutato circa 20 milioni (è in scadenza nel 2024) in rossonero mentre Ancelotti non smette di pensare ad uno dei pilastri dell’undici milanista.

Si tratta di Sandro Tonali, che il club di via Aldo Rossi valuta non meno di 40 milioni di euro e che ha tutta l’intenzione di tenersi stretto per i prossimi anni. La volontà del Milan, nonostante il profilo di Hazard possa allettare e incuriosire il club meneghino, è quella di blindare il Milan e tenersi stretto uno dei patrimoni della rosa a disposizione del tecnico emiliano.

Ancelotti, dunque, per il momento trova un muro solidissimo nella corsa al cartellino di Tonali: nemmeno Hazard sembra in grado di smuovere i rossoneri a cedere l’ex gioiello del Brescia.