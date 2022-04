Ancelotti fa gioire la Juventus: nuovo tecnico e super colpo

Il calciomercato della Juventus può intrecciarsi con quello del Real Madrid: l’assist di Ancelotti porta il big a Torino

Conquistata la finale di Coppa Italia, per la Juventus è adesso il momento di lavorare in vista della prossima sfida di campionato in casa del Sassuolo. A tenere banco in casa bianconera è già il calciomercato che, con largo anticipo sulla prossima estate, può regalare non poche sorprese. Alla rosa e non solo. La nuova era bianconera potrebbe ripartire da un nuovo tecnico. È chiaro come il corso legato a Massimiliano Allegri abbia deluso le aspettative, vista l’eliminazione in Champions e lo scudetto che verosimilmente volerà nuovamente verso Milano.

Il nome caldo per la panchina della Juventus può tornare ad essere Zinedine Zidane, corteggiatissimo anche dal PSG e attualmente svincolato ed in cerca di una nuova avventura. L’allenatore francese, se dovesse effettivamente approdare nella Torino bianconera, proverebbe a portare con sè un big che da tempo è finito nel mirino della Juventus.

Zidane-Juventus: il colpo da Madrid è super

Secondo quanto riferito dal portale ‘ElNacional.cat’, Carlo Ancelotti ed il Real Madrid starebbero già ponderando quelle che saranno le prossime operazioni da attuare nel prossimo mercato estivo. In vista della stagione 2022/23 potrebbe dunque cambiare molto tra le file delle ‘Merengues’: in tal senso, uno dei big che fino a qualche mese fa era considerato assolutamente incedibile, può lasciare Madrid al termine dell’attuale stagione. Si tratta del brasiliano Casemiro, in scadenza il 30 giugno 2025 con la società di Florentino Perez e reduce da un’annata fatta di alti e tanti bassi.

I guai fisici e prestazioni al di sotto delle aspettative starebbero quindi convincendo il Real Madrid a rinunciare al brasiliano, facendo cassa prima che il valore di Casemiro scenda nei prossimi anni. Per una cifra tra i 40 ed i 50 milioni di euro, il centrocampista classe ’92 saluterebbe la società spagnola: in tal senso, la Juventus è in prima linea. Il possibile approdo di Zinedine Zidane per il post Allegri, poi, faciliterebbe l’affare: non è un mistero come il centrocampista del Real resti uno dei pupilli del tecnico francese che molto volentieri porterebbe con sè a Torino.

I bianconeri ci hanno pensato in diverse sessioni di mercato ma l’estate 2022 potrebbe adesso rappresentare seriamente il palcoscenico definitivo per il possibile acquisto del talento verdeoro e per l’approdo di Zidane sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Casemiro piace anche a Manchester United e PSG: la carta legata all’allenatore transalpino per il post Allegri, però, può davvero essere vincente per il nuovo corso bianconero.