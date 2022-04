Ancelotti decisivo: colpo a zero e sgambetto alla Juve

Il calciomercato della Juventus già vicino ad una svolta per la prossima estate: Ancelotti decide il futuro del top player

La complessa trasferta in casa del Sassuolo è il prossimo impegno della Juventus di Massimiliano Allegri che ha tutta l’intenzione di blindare il quarto posto in Serie A. La Roma di Mourinho proverà ad insidiare i bianconeri che, tuttavia, mantengono il distacco di 5 punti in vista delle ultime 5 giornate di campionato. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di valutare le prossime mosse. Non è un mistero che la società di Andrea Agnelli abbia intenzione di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione dell’allenatore toscano.

Dall’attacco che vedrà l’addio di Dybala, passando per centrocampo e soprattutto difesa. La retroguardia potrebbe vedere l’addio di Chiellini e de Ligt ed è per questo che i dirigentini juventini stanno sondando il terreno per un grande colpo al centro della difesa del futuro. Sulla strada della ‘Vecchia Signora’ potrebbe pararsi, però, Carlo Ancelotti che per il suo Real Madrid è pronto a firmare una clamorosa beffa alla Juventus.

Colpaccio a Madrid: la Juventus a mani vuote

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del portale spagnolo ‘Marca’, il Real Madrid avrebbe già deciso quale sarà il prossimo colpo delle ‘Merengues’. Il recente incontro, venerdì scorso, tra Carlo Ancelotti e Florentino Perez ha portato ad una svolta. Il tecnico di Reggiolo vuole a tutti i costi Antonio Rudiger. Dopo essere stato ‘scartato’ per le altissime pretese economiche avanzate dagli agenti dell’ex romanista, adesso la situazione potrebbe cambiare. Non più i 12 milioni netti all’anno chiesti dal difensore, qualcosa in meno, visto che diversi top club europei sono rimasti scoraggiati dalle cifre nonostante l’affare a zero.

Ancelotti è conscio che il tedesco sarebbe la pedina ideale per completare una difesa che, a tratti, ha faticato in stagione. Con l’arrivo di Rudiger, Alaba potrebbe venire dirottato a sinistra visto che Mendy è stato spesso infortunato. La Juventus, dunque, rischia di vedere sfumare una volta per tutte il sogno di firmare il centrale tedesco che in questa stagione agli ordini di Tuchel ha collezionato 47 presenze complessive con 5 reti e 4 assist all’attivo.

Numeri importanti e Ancelotti è sicuro: Antonio Rudiger è il primo obiettivo del Real Madrid di Florentino Perez per la prossima stagione.