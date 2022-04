Addio Dybala, ecco perché: la Juve ha già il nuovo dieci

L’addio di Dybala alla Juventus rappresenta una scelta ben pianificata dalla società bianconera: ecco perchè non ha rinnovato

Alle spalle il Derby d’Italia contro l’Inter, per la Juventus è tempo di lavorare alla prossima sfida di campionato in casa del Cagliari. I piani della società bianconera guardano ben più lontano, alla stagione 2022/23 che viene considerata come quella del rilancio sia in Serie A che in Champions. Decisiva sarà la sessione estiva di calciomercato che vedrà l’addio di una delle stelle della rosa di Massimiliano Allegri: Paulo Dybala. Un tira e molla durato mesi quello legato al rinnovo della ‘Joya’ che, alla fine, non ha trovato l’accordo con la Juventus e lascerà la ‘Vecchia Signora’ tra pochi mesi.

Uno scenario che ne aprirà altri per il futuro dell’ex Palermo, corteggiato da diversi top club, Inter in primis. Sembrava tutto in discesa ed invece non è stato così. L’intesa per il mancato prolungamento tra la ‘Joya’ e la Juventus ha lasciato non pochi dubbi che, ‘Il Corriere della Sera’, prova a sciogliere con un’ipotesi ben delineata per il futuro dell’attacco della ‘Vecchia Signora’.

Dybala saluta: la Juventus ha in pugno il sostituto

“Con la società siamo in linea su tutto, troviamo sempre un’unità d’intenti per programmare e andare avanti”. Queste le parole di Allegri, sibillino sulla decisione del club di non puntare più sull’argentino. La verità è che la Juventus non pensa più a Dybala perchè ha già in tasca un sostituto degno di nota, l’erede che possa vestire la numero 10 nelle prossime stagioni.

Non è ancora chiaro chi possa effettivamente essere il colpo da tempo in canna del ds Cherubini ma la strategia bianconera nella vicenda Dybala, parla chiaro.

Fino ad ora, Dybala ha accumulato 29 presenze con 13 reti e 6 assist vincenti: il suo futuro è ormai scritto, lontano dalla Torino bianconera.