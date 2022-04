Lo voleva la Juve: derby milanese per lo scarto di lusso

Milan ed Inter possono cogliere la ghiotta occasione in estate: il big può cambiare maglia e sbarcare a Milano

Il duello a distanza, sul campo, prosegue senza esclusione di colpi. Lo scudetto volerà a Milano, ormai è quasi certo, con Inter e Milan che sperano di gioire tra poche settimane. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto agevolmente lo scontro con la Roma dell’ex Mourinho e attende di sapere come finirà Lazio-Milan. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in vista della prossima sessione estiva, Marotta e Maldini possono tornare a duellare per diversi nomi che interessano da tempo alle big meneghine.

I campioni d’Italia in carica cambieranno molto a partire da giugno, tra acquisti e soprattutto cessioni. Ed è proprio riguardo alle possibili uscite che il nome di Denzel Dumfries continua a ventilare, con Marotta che potrebbe concretizzare un’interessante plusvalenza riguardo al laterale olandese arrivato solo un anno fa dal PSV per poco più di 13 milioni di euro. Nella stessa posizione, il Milan valuta il destino di Florenzi il cui riscatto dalla Roma è ancora in fase di definizione: l’occasione giusta, in caso di doppia cessione, può arrivare dalla Spagna.

Colpo da Barcellona: ci provano Inter e Milan

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.com’, in casa Barcellona si starebbe pensando ad una serie di cessioni per il prossimo anno. Uno dei nomi che sta deludendo e rischia seriamente di finire sul mercato è quello di Sergino Dest. Il laterale americano, arrivato in Catalogna dall’Ajax per 21 milioni di euro quasi due anni fa, ha inanellato una serie di prestazioni negative che potrebbero portarlo lontano dalla squadra di Xavi.

Al di là di quello che sarà il futuro di Sergi Roberto, in scadenza e ancora lontano dal rinnovo, i blaugrana possono mettere alla porta Dest. Un’occasione ghiotta per Inter e Milan che possono farsi avanti nelle prossime settimane: la base d’asta parte da almeno 20 milioni di euro, visto anche il contratto lungo in scadenza nel 2025.

Situazione dunque in divenire, ma Dest può diventare un’ottima occasione di mercato per le milanesi: dopo essere stato accostato alla Juventus in più di un’occasione, l’americano può sbarcare a Milano.