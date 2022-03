Il Bayern Monaco ci prova: il ‘flop’ per convincere l’Inter

Il Bayern Monaco pronto a bussare alla porta dell’Inter: i bavaresi propongono il flop per arrivare al nerazzurro, l’offerta

Fuori dalla Champions, l’Inter è ancora in corsa su due fronti. La squadra di Inzaghi è potenzialmente prima in campionato, dovendo recuperare il match contro il Bologna, e deve disputare la semifinale di ritorno di coppa Italia contro il Milan.

L’uscita contro il Liverpool ha rafforzato le convinzioni dei nerazzurri che hanno dimostrato di poter giocare alla pari con la corazzata inglese. Una prestazione che ha anche fatto da vetrina per alcuni dei calciatori interisti che piacciono all’estero.

In particolare il Bayern Monaco è tornato alla carica per un nerazzurro. A parlarne è la ‘Bild’ che racconta del ritorno di fiamma dei bavaresi per Dumfries. L’esterno olandese, dopo un avvio difficile, ha dimostrato ottime qualità e si è preso la fascia destra della squadra di Inzaghi. Le sue prestazioni hanno ingolosito la società tedesca che è alla ricerca proprio di un rinforzo in quella parte di campo. Ecco perché dalla Germania potrebbe partire un assalto e non è da escludere un possibile scambio.

Calciomercato Inter, lo scambio per Dumfries

Il Bayern Monaco è sulle tracce di Dumfries e potrebbe proporre all’Inter uno scambio. Il nome da offrire ai nerazzurri è quello di Marcel Sabitzer, 25 anni, centrocampista arrivato quest’anno dal Lipsia. Pagato 15 milioni di euro, l’austriaco ha reso al di sotto delle aspettative e potrebbe lasciare Monaco di Baviera dopo appena una stagione.

Nagelsmann non lo considerare un punto cardine della sua squadra e potrebbe essere sacrificato per arrivare a Dumfries. I due calciatori hanno una valutazione simile e si potrebbe così pensare di imbastire un’operazione senza esborso di denaro da parte delle due società. Difficile che l’Inter si lasci però convincere. I nerazzurri non escludono cessioni, anche eccellenti, in estate ma in quel caso l’obiettivo è di incassare soldi per questioni di bilancio e per andare a finanziare poi altri acquisti. Dalla Germania comunque ci pensano: Dumfries piace e in estate potrebbe essere l’assalto. Con o senza Sabitzer.