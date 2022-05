Super scambio e addio Chiesa: colpo Champions

La Juventus progetta le prossime mosse in vista del calciomercato estivo: proposta per Chiesa, intrigante scambio all’orizzonte

La trasferta di Marassi contro il Genoa, prima di quello che sarà sicuramente il match più significativo della stagione. La Juventus di Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi portare a Torino la Coppa Italia, la cui finale si giocherà tra esattamente sette giorni contro l’Inter. Un trofeo per provare a risollevare, in parte, una stagione decisamente deludente per la ‘Vecchia Signora’ che con lungimiranza già guarda al futuro. Si progetta la prossima annata calcistica che sarà chiaramente preceduta dal calciomercato estivo: una sessione che può portare non pochi cambiamenti alla rosa del tecnico livornese.

Tra questi potrebbe esservi l’addio di Federico Chiesa, accostato più volte alle uscite e corteggiato senza sosta dai maggiori top club d’Europa. Il brutto infortunio al ginocchio terrà l’esterno lontano dai campi di gioco fino ad agosto: nonostante ciò, sembrerebbe in arrivo una proposta di scambio per il cartellino dell’ex Fiorentina. A farsi avanti sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta che ha messo nel mirino Chiesa per il prossimo anno: lo scambio pensato dai ‘Gunners’ può ingolosire la Juve.

Chiesa all’Arsenal: proposto lo scambio

La società londinese, in procinto di qualificarsi alla prossima Champions League a discapito di Tottenham e Manchester United, vuole regalarsi Federico Chiesa. Lo vuole, fortemente, Mikel Arteta. Ed è per questo che la dirigenza dell’Arsenal ha in mente una nuova proposta di scambio. Per Chiesa, valutato non meno di 100 milioni di euro dalla Juventus, la società inglese metterebbe sul piatto un ricco conguaglio cash, oltre al cartellino di uno dei suoi big.

Si tratta di Thomas Partey, arrivato a Londra dall’Atletico Madrid nell’estate 2020 e reduce da 26 presenze, con 2 reti ed 1 assist vincente. Il cartellino del centrocampista del Ghana, già accostato a gennaio, ha una valutazione di 50 milioni a cui, come detto, andrebbe aggiunta una parte cash per convincere la ‘Vecchia Signora’.

Una missione impossibile però a certe condizioni. Chiesa è troppo importante per la Juventus che è pronta a dire no ai ‘Gunners’ la prossima estate.