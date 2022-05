“E’ sempre una buona scelta”: Leao fa infuriare i rossoneri

La toccata e fuga a Parigi del bomber rossonero non è stata gradita dai tifosi rossoneri che affollano i social: ma c’è chi lo difende

Un po’ come accadde lo scorso anno per Zlatan Ibrahimovic – che nel momento decisivo della stagione fu ospite fisso al Festival di Sanremo – i tifosi rossoneri hanno storto la bocca per l’improvviso viaggio di Rafael Leao destinazione Parigi. È stato lo stesso attaccante, con un post sul suo profilo Instagram, a dare evidenza di come abbia trascorso il giorno di riposo concesso da Stefano Pioli alla truppa.

Il bomber rossonero, impegnato nello shopping nella città francese, è stato oggetto di alcune pesanti critiche da parte degli stessi sostenitori che ne avevano esaltato le gesta appena due giorni prima. Quando, col suo gol vittoria contro la Fiorentina, aveva e ha di fatto messo una pietra importante sul possibile Scudetto dell’undici rossonero.

Leao a Parigi fa discutere il popolo rossonero

‘Parigi è sempre una buona scelta’, si legge nella didascalia del post sull’account Instagram dell’attaccante portoghese. Tralasciando il fatto – pure sottolineato da qualcuno – che lo stesso PSG sia tra i club intenzionati a portare l’assalto al talento lusitano, il popolo rossonero si è indispettito per l’opportunità, in un momento così delicato della stagione, di andare a Parigi. Secondo alcuni tifosi che hanno invaso Twitter di commenti sotto l’hashtag #Leao o #LeaoParigi, il giocatore poteva risparmiarsi la lunga gita fuori porto.

“Gradirei sapere perchè Leao è a Parigi in piena bagarre Scudetto e perchè ci tiene così tanto a farlo sapere“, il commento di un utente. A cui fa eco un altro che sostiene che “Leao se la sarebbe potuta risparmiare“. E via discorrendo con altri interventi dello stesso tenore. Giova sottolineare come, dopo la prima ondata ‘spaventata’ dei tifosi milanisti, siano anche arrivati tanti commenti in difesa del giocatore. Tutto sommato, sostengno alcuni, “ha sfruttato come meglio credeva il suo giorno di riposo“. Oppure “Non montiamo un caso perchè con 45′ di aereo è andato a fare shopping impiegando lo stesso tempo che ci avrebbe messo a farlo a Milano centro“.