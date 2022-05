Ancelotti affonda il colpo per il big: lo scambio affossa Inter e Milan

Carlo Ancelotti e Florentino Perez avrebbero deciso il super colpo dell’estate: la trattativa complica le strategie di Inter e Milan

In corsa da mesi come club accreditato per accogliere Kylian Mbappé tra le sue fila, il Real Madrid starebbe clamorosamente per perdere la pazienza con l’entourage del fuoriclasse francese. Un po’ i milionari tentativi di rinnovo del PSG, un po’ i tentennamenti del giocatore, avrebbero raffreddato non poco la pista madrilena per l’ex attaccante del Monaco. Carlo Ancelotti e Florentino Perez avrebbero allora deciso di ritornare su un vecchio pallino. Uno di quelli mai usciti realmente dall’orbita del club merengue.

Sebbene su Erling Haaland sia piombato da tempo, e con decisione, il Manchester City, nulla è ancora stato messo nero su bianco. Lo straordinario attaccante norvegese, che aveva attirato anche l’interesse del Barcellona, dovrebbe lasciare Dortmund alla fine di questa stagione. Il vuoto di potere determinato dalla scomparsa dell’agente Mino Raiola ha messo in stand-by qualsiasi trattativa in corso. Compresa quella, che pareva a buon punto, dei Citizens. La frustrazione per l’eliminazione dalla Champions League potrebbe non essere la sola beffa che il club inglese potrebbe subire per mano del Real Madrid. Le Merengues avrebbero in mente di inserire nell’affare Haaland un profilo che potrebbe far breccia nel club della Ruhr. E che nel contempo complicherebbe i piani di Inter e Milan.

Jovic e soldi per Haaland: milanesi nei guai

Con soli 473 minuti giocati in stagione- spalmati su 17 presenze – Luka Jovic è uno dei tanti esuberi tecnici della ‘Casa Blanca’. L’attaccante serbo, non irreprensibile nemmeno dal punto di vista disciplinare – non ha mai dato garanzie come sostituto di un Karim Benzema che oltretutto si è reso protagonista della miglior stagione in carriera. L’ex Benfica ha comunque attirato su di sè le attenzioni di Inter e Milan, che hanno fiutato l’affare (relativamente) low cost da poter chiudere col Real. Il problema è che ora Florentino vorrebbe spedirlo in Germania per abbassare il cash da destinare al Dortmund per il colpo Haaland.

L’attaccante serbo consoce già alla perfezione la Bundesliga, avendo giocato in due diversi momenti con l’Eintracht Francoforte. E sarebbe in qualche modo perfetto per le esigenze del club giallonero, che si rtiroverebbe subito in casa un attaccante in grado di fare le veci – con le dovute proporzioni – del colosso norvegese. Le milanesi restano alla finestra: l’obiettivo Jovic potrebbe saltare da un momento all’altro.