Caso Vlahovic, Allegri nella bufera: “Perchè lo fa uscire?”

La gestione di Dusan Vlahovic da parte di Massimiliano Allegri ha suscitato feroci critiche da parte degli addetti ai lavori

Nonostante il match fosse di relativa importanza per il campionato della Juve – perdere o vincere a Marassi avrebbe cambiato poco – la sconfitta maturata negli ultimi minuti ha scatenato una serie di critiche nei confronti del tecnico Max Allegri. Tiene banco soprattutto la sostituzione di Dusan Vlahovic – la seconda consecutiva – che ha gettato nello sconforto lo stesso attaccante serbo.

Già fatto uscire anzitempo nella gara casalinga contro il Venezia – sostituito da Giorgio Chiellini, un difensore – l’ex Fiorentina non ha concluso il match nemmeno contro il Genoa, manifestando tutto il suo dispiacere con delle lacrime malcelate. Per la prima volta in carriera il poderoso centravanti deve affrontare una crisi del gol che ormai dura da 4 partite. La critica però sembra essere dalla sua parte: il mometo ‘no’ dell’attaccante è spiegato così da Furio Focolari e Tony Damascelli, intervenuti ai microfoni dI ‘Radio Radio’.

Allegri nel mirino della critica per la gestione di Vlahovic

Mai teneri nei confronti dell’allenatore toscano – per lo meno relativamente alla stagione in corso – i due non hanno risparmiato critiche nemmeno nel caso che riguarda il centravanti slavo. “Vlahovic? A me dà l’impressione che ci sia qualcosa dietro“, ha esordito Focolari. “Allegri ha un giocatore giudicato il boom del calcio italiano, ma non so perché ha questo modo di fare. Lo mette in ballottaggio con Kean, ma di cosa stiamo parlando? L’avete vista la faccia quando lo sostituisce, ma perché lo fa uscire? Poi, ha perso la partita“.

Gli fa eco Tony Damascelli, che già aveva vigorosamente espresso il suo parere nella cronaca del giorno dopo del match di Marassi: “Vlahovic non è arrabbiato quando esce, è deluso, amareggiato“, ha notato il giornalista.