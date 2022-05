Juventus-Venezia 2-1, doppietta di Bonucci e Champions blindata

La Juventus vince contro il Venezia con qualche difficoltà di troppo: la doppietta di Bonucci ipoteca la qualificazione in Champions

Serviva tornare a vincere in casa per la Juventus, lo ha detto ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri e la sua squadra l’ha fatto. I bianconeri tornano a vincere allo Stadium contro il Venezia passando per 2-1, con qualche difficoltà di troppo. Vittoria molto importante, che ipoteca la qualificazione alla Champions League in attesa della Roma questa sera contro il Bologna.

Bastano solamente sette minuti alla Juventus per trovare il gol del vantaggio contro i ‘Lagunari’. Da calcio d’angolo de Ligt fa la sponda e trova il colpo di testa di Leonardo Bonucci, che nel giorno del suo 35esimo compleanno mette a segno il gol dell’1-0. Il Venezia non demorde e cerca il gol del pareggio, che poi riesce a trovare al 71′ con un grande sinistro al volo di Mattia Aramu che da lontanissimo supera Szczesny e fa sperare il Venezia. Speranze che però vengono spente all’80’ quando ancora Bonucci sfrutta una mischia in area e segna la sua doppietta personale, festeggiando il compleanno nel migliore dei modi. Juventus che vince 2-1, basta un solo punto ora alla matematica qualificazione in Champions League. Venezia che invece vede la retrocessione sempre più vicina.

Juventus-Venezia 2-1, Bonucci diventa bomber: tabellino e classifica

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini (58′ Alex Sandro); Bernardeschi (58′ Dybala), Zakaria, Miretti (79′ Arthur), Rabiot; Vlahovic (79′ Chiellini), Morata (69′ Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Akè. Allenatore: Allegri

Venezia (4-3-2-1): Maenpaa; Mateju (86′ Okereke), Caldara, Ceccaroni, Haps (86′ Ullmann); Cringoj (64′ Peretz), Vacca (37′ Fiordilino), Ampadu; Aramu, Henry, Cuisance (46′ Kiyine). A disposizione: Oliveira, Tessmann, Nsame, Johnsen, Almeida, Busio, Svoboda. Allenatore: Soncin

Arbitro: Prontera

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Zakaria, Lu.Pellegrini, Kiyine, Aramu, Haps, Alex Sandro

CLASSIFICA Serie A: Milan* punti 74, Inter* 72, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma* 58, Fiorentina* 56, Atalanta* 55, Hellas Verona 52, Sassuolo 46, Torino* 44, Udinese* 43, Bologna* 42, Empoli* 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno