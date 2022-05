Guardiola vuole il gioiello, Maldini risponde: scambio col big e soldi

Il Manchester City insiste per il gioiello rossonero: Maldini non ci sta e risponde con una controproposta provocatoria

In attesa che venga ufficializzato il passaggio di proprietà – che immetterà liquidità fresca nelle casse rossonere – il Milan è impegnato sul campo a difendere il primo posto. A soli 270′ dal termine del campionato, l’undici di Stefano Pioli è (relativamente) vicino a conquistare uno Scudetto che vorrebbe dire tanto prestigio ma anche ottimi introiti economici. La società meneghina sta programmando con oculatezza ma anche con ambizione la prossima campagna acquisti: la base di partenza è ovviamente trattenere i giocatori migliori.

Nella rosa rossonera ci sono alcuni profili che fanno gola a mezza Europa. Per uno di questi si è già affacciato con interesse il Manchester City, ma sirene hanno risuonato anche dalla Spagna e dalla Bundesliga. Sul gioiello, in crescita esponenziale, proprio il tecnico cataano dei Citizens pare disposto davvero a tutto. Approfittando di una trattativa per il rinnovo che ancora langue – c’è da dire che l’accordo in essere scade nel 2024 – il club inglese è disposto a tutto pur di accaparrarsi il talento. Negli uffici di Via Aldo Rossi nessuno è disposto a cedere a queste lusinghe: è già pronta una controfferta che sa quasi di provocazione.

Guardiola vuole Leao: la risposta shock di Maldini

Pep Guardiola sembra avere un solo desiderio in testa. Che risponde al nome di Rafael Leao. Per il talento portoghese il City è disposto a mettere sul piatto tanti milioni. In attesa di ricevere un’offerta ufficiale per l’ex Lille, Paolo Maldini prepara la tattica difensiva. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il dt rossonero è intenzionato a chiedere 50 milioni più il cartellino di Gabriel Jesus, l’attaccante brasiliano tornato titolare con l’allenatore spagnolo da parecchie settimane.

Ovviamente la controfferta del figlio del grande Cesare suona più come una provocazione che altro. A queste condizioni il City non dirà mai ‘sì’ alla proposta rossonera. Con questa mossa Maldini intende far capire da subito che il suo gioiello non si tocca.