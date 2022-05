Addio con lo scambio: il Milan accontenta Pioli

Il Milan si muove in vista del prossimo calciomercato estivo e ripensa ad un vecchio obiettivo: scambio all’orizzonte

Alla vigilia dalla sfida con l’Hellas Verona nella quale non saranno concessi passi falsi nella corsa scudetto, il Milan è pronto. 270′ distanziano i rossoneri dal 19esimo scudetto della storia milanista, con l’Inter che non perde colpi ed decisa ad approfittare di eventuale errori. Non solo il campo tiene banco in casa Milan, anche il calciomercato è già nei pensieri di Massara e Maldini. Un’estate caldissima attende la società di via Aldo Rossi che vuole confermarsi ai vertici in Serie A e ben figurare anche in Europa.

Maldini dovrà fare i conti con i diversi addii, ormai certi, che riguarderanno la rosa rossonera. Da Romagnoli a Kessie, con il dubbio legato al possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic. Bennacer e Tonali non possono bastare: per questo motivo, il ‘Diavolo’ è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Gli occhi sono puntati su Antonin Barak, polivalente trequartista che piace da tempo ai vertici del club di Elliott.

Milan, obiettivo Barak: scambio con il Verona

29 presenze con ben 11 reti e 4 assist vincenti. Barak sta brillando con la maglia dell’Hellas Verona al punto che il Milan potrebbe provare a stringere per regalarlo subito a Pioli. Il 27enne ceco, in scadenza nel 2024, è valutato almeno 20 milioni di euro dalla società gialloblù. Il Verona è consapevole di quanto sia richiesto il suo gioiello e non esclude la partenza, anzi.

La dirigenza veronese potrebbe chiedere al Milan uno dei suoi talenti, per dare il via libera al ‘Diavolo’ per la firma di Barak. Si tratta di Matteo Gabbia, 22enne difensore centrale che il prossimo anno rischia di trovare poco spazio agli ordini di Stefano Pioli.

Già quest’anno Gabbia ha accumulato solo 10 presenze e 674′ in campo: a Verona, con Barak in quel di Milanello, potrebbe trovare maggiore continuità.