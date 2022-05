Leao-Milan: la proposta di Mendes cambia tutto

Il Milan fresco campione d’Italia deve fare i conti con il futuro di uno dei suoi assoluti protagonisti: Jorge Mendes ha deciso il futuro di Leao

Il Milan si gode il trionfo in Serie A, dopo una straordinaria annata che ha visto i rossoneri chiudere al primo posto conquistando il 19esimo scudetto della storia rossonera. Adesso, raffreddati gli entusiasmi e accantonati i festeggiamenti, il ‘Diavolo’ deve programmare la prossima annata. L’obiettivo sarà chiaramente quello di provare a ripetersi, integrando nello scacchiere tattico rossonero i colpi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli durante il calciomercato. In tal senso, resta da sciogliere uno dei nodi più spinosi e che prende il nome di Rafael Leao.

Il portoghese è in scadenza nel giugno 2024, i dialoghi con l’agente Jorge Mendes vanno avanti da tempo ma adesso, proprio per volontà del potente procuratore, tutto potrebbe cambiare. Non è un mistero che Leao, dopo una stagione davvero importante, piaccia a diversi grandi club europei. 14 reti e 12 assist in 42 presenze tra campionato e coppe che potrebbero essere state le ultime in maglia rossonera: ecco il piano di Mendes.

Svolta Leao, Mendes ha già deciso: c’è l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘Okdiario.com’, infatti, Jorge Mendes avrebbe ben chiare le idee per il futuro del suo gioiello. Rafael Leao può finire in Spagna, a Madrid, per la gioia di Carlo Ancelotti. Il talento lusitano sarebbe stato infatti proposto alla società di Florentino Perez rimasta scottata dalla trattativa sfumata malamente con Kylian Mbappè. Un profilo che piace e che, visti gli ottimi rapporti tra la dirigenza del Milan e quella del Real Madrid, potrebbe effettivamente avvicinarsi alle ‘Merengues’ durante l’estate.

I discorsi con Maldini e Massara per il rinnovo che vada oltre il 30 giugno 2024 vanno avanti ormai da mesi ma dopo lo scudetto conquistato da assoluto protagonista ed essere stato eletto MVP della Serie A, Leao rischia davvero di allontanarsi dal Milan.

Situazione dunque in divenire, con Leao che può avvicinarsi al Real Madrid nell’imminente sessione di mercato estivo: Mendes può portarlo alla corte di Ancelotti.