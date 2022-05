Italia-Argentina, UFFICIALI le convocazioni di Mancini: c’è una grande sorpresa

In vista della ‘Finalissima’ di Wembley contro l’Argentina, il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati: c’è una grande sorpresa

L’Italia 2.0 – quella del post Macedonia del Nord, con Roberto Mancini ancora al timone – prova a voltare pagina dopo la ferita, ancora aperta, dell’eliminazione da Qatar 2022. Forse dando credito a tutti quelli che invocano un profondo rinnovamento del calcio italiano – che dovrebbe ripartire dai giovani – il ct azzurro ha deciso di ‘accontentare’ i venti della rivoluzione più totale. Almeno così sembra leggendo i nomi di alcuni dei calciatori – 30 – convocati per la sfida a Messi e compagni.

Davide Frattesi – già in qualche modo nel giro azzurro dopo un’eccellente stagione con la maglia del Sassuolo – non è infatti l’unico volto nuovo tra i calciatori selezionati da Mancini per la prestigiosa sfida. In lista è presente infatti anche un classe 2003, che gioca in Svizzera, che ha fatto già parlare di sè nella Nazionale di categoria, l’Under 19 di Carmine Nunziata. Oggi, per Wilfried Gnonto, è arrivata addirittura la convocazione con l’Italia dei grandi.

Italia-Argentina, UFFICIALI i convocati di Mancini

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.