Milan a bocca aperta: addio e firma per 100 milioni

Uno dei grandi obiettivi del mercato rossonero sarebbe in procinto di accasarsi allo United: 100 milioni sul piatto e addio Milan

Fresco di vendita del club – Elliott ha ceduto il pacchetto di maggioranza al fondo RedBird guidato da Gerry Cardinale per 1,3 miliardi di euro – il Milan si prepara ad un mercato scoppiettante che dovrà, nelle intenzioni dei dirigenti, riportare quanto prima i rossoneri a competere coi migliori club d’Europa.

Pur mantenendosi coerente con la politica oculata – ma vincente – messa in atto negli ultimi anni, la nuova proprietà garantirà nuova liquidità da immettere nelle casse per qualche colpo top in entrata. Un giocatore già messo nel mirino dalla Juve – che poi ha abbandonato la pista una volta tesseerato Dusan Vlahovic – fa gola a mezza Europa. Rossoneri compresi. Un’indiscrezione lanciata però nelle ultime ore dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’ stroncherebbe sul nascere le velleità meneghine di accaparrarsi uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Il gioiello sarebbe infatti in procinto di accasarsi al Manchester Unìted.

Darwin Núñez-Manchester United: un affare da 100 milioni

Darwin Núñez, l’uruguaiano classe ’99 in forza al Benfica, è uno dei grandi ‘crack’ del calcio sudamericano. Protagonista di una stagione eccezionale, suggellata da una doppietta in Champions League ai danni del Barcellona, il talento è finito sul taccuino di tutti i ds d’Europa. Il club lusitano non vorrebbe privarsi del suo gioiello, ma le sirene della Premier incombono. Una di queste suona più forte delle altre. Parliamo del Manchester United, a caccia di fuoriclasse dopo una stagione da dimenticare.



Secondo il portale iberico, il club inglese sarebbe vicinissimo a chiudere per l’attaccante. L’offerta è di quelle irrinunciabili: 100 milioni e affare in dirittura d’arrivo. A queste cifre, nonostante la nuova proprietà del Milan sia intenzionata a costruire un top team, il Milan non può ancora competere. Núñez con ogni probabilità raggiungerà Cristiano Ronaldo all’Old Trafford. La coppia d’attacco a disposizione di ten Hag, un mix di esperienza e freschezza, è il punto di partenza per riportare lo United ai livelli del blasone del club.