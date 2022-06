Koulibaly alla Juve: addio e firma ad un passo

Kalidou Koulibaly è pronto a dire addio al Napoli: Juventus in agguato, il senegalese è sempre pronto a firmare

La Serie A ha ormai chiuso i battenti e le società sono già attente a quelle che saranno le operazioni di mercato da portare a termine nelle prossime settimane. Dal Milan campione d’Italia, appena acquistato da ‘RedBird’ e che ambisce ad importanti colpi per restare al vertice, fino a Juventus, Inter e Napoli. Proprio per quanto concerne la società partenopea, sembrano ormai ridotte al lumicino le speranze di vedere ancora in maglia azzurra Kalidou Koulibaly.

Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e la proposta di ingaggio che non ha ancora accontentato le richieste del forte centrale senegalese, spingeranno il Napoli a vendere il difensore nell’attuale sessione di calciomercato. La scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2023, dunque, spinge la società campana a cedere il classe 1991.

Koulibaly lascia il Napoli: “Lo ha già comunicato”

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, Kalidou Koulibaly è vicino a salutare il Napoli. Il difensore senegalese ha già comunicato al club di Aurelio De Laurentiis la decisione di chiudere, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, la sua esperienza in maglia azzurra. Per il forte centrale che con il Napoli in questa stagione ha collezionato 34 presenze con 3 reti e 3 assist vincenti con la squadra di Spalletti, vi sarebbe la fila. Da Chelsea e Tottenham passando soprattutto per la Juventus, ad averla vinta potrebbe però essere il Barcellona.

Il club catalano è alla ricerca di un centrale di spessore e Koulibaly farebbe al caso di Xavi: l’allenatore dei catalani aveva puntato Koundè per il quale, però, il Siviglia chiede ben 65 milioni di euro. Ecco quindi che, secondo il portale spagnolo, basterebbero 35 milioni per convincere il club campano. Con buona pace della Juventus che dovrà arrendersi, visto che Koulibaly ha dato la priorità al Barcellona: se sarà effettivamente addio con il Napoli, lo sarà per trasferirsi in Catalogna.

Si parla anche del possibile inserimento di Pjanic nella trattativa ma De Laurentiiis spingerebbe sicuramente per incassare il più possibile dall’addio del suo pilastro. In tal senso, il giornalista Stefano Agresti ha confermato la posizione di Koulibaly, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “La sensazione è che Koulibaly possa partire, perché non accetta la proposta al ribasso di De Laurentiis per il rinnovo. Il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro”.