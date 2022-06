Xavi lo scarica, Juve pronta all’assalto: battaglia con Conte

Nel nuovo corso del Barcellona, sembra non esserci posto per il giocatore: Xavi lo ha liberato, la Juve ingaggia una lotta con Conte

Arrivato a novembre per sostituire Ronald Koeman – il cui destino pareva a dire il vero già segnato dopo la precedente stagione alla guida del Barcellona – Xavi Hernandez ha letteralmente trasformato la squadra, giovandosi dei nuovi innesti di gennaio ma recuperando anche quei giocatori già in rosa che parevan scarichi e demotivati.

In vista della prossima stagione, il club blaugrana è chiamato a fare un mercato che possa garantire alla squadra di competere per la Liga. Senza dimenticare che c’è una Champions League da onorare al massimo, considerando che l’ultima l’ha messa in bacheca il Real Madrid. Nel processo di rinnovamento della squadra, oltre ai rinnovi dei gioielli Gavi, Pedri e Araujo, si dovranno operare anche delle cessioni. Necessarie per sfoltire la rosa ma anche propedeutiche a dare respiro alle sanguinati casse del club. Un giocatore, in particolare, pare destinato a salutare i catalani: la Juve ci ha messo gli occhi da tempo, ma deve guardarsi dall’interesse di Antonio Conte e del suo Tottenham.

Lenglet via, la Juve ci prova: la concorrenza di Conte

Clement Lenglet, legato da un contratto col Barcellona fino al 2026 ad oltre 6 milioni netti annui, non farebbe più parte del progetto tecnico di Xavi. La conferma di Araujo e l’arrivo di Christensen hanno chiuso defintivamente al francese le porte della titolarità. Con un valore di mercato pari a circa 12 milioni- ma i catalani non accetterebbero offerte sotto i 15 – il giocatore è tra i papabili alla cessione. Il club blaugrana aveva già avviato dei contatti col Tottenham, interessato ad un prestito biennale da trasformare poi eventualmente in acquisto definitivo. Ma la Juve potrebbe mettere sul piatto una proposta migliore.

Secondo quanto riferito da Sport.es, il club bianconero potrebbe farsi avanti con una proposta di acquisto a titolo definitivo, certamente più gradita dal presidente Laporta. Cherubini e soci sono in attesa di portare l’assalto definitivo ad un difensore che, stante l’addio di Chiellini, farebbe certamente comodo a Max Allegri.