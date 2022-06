Scambio e cash: così la Juve supera tutti per Zaniolo

La Juventus torna a pensare a Nicolò Zaniolo: la nuova offerta può convincere Mourinho ad accettare lo scambio

La stagione della Roma si è chiusa nel miglior modo possibile. Il trionfo nella Conference League ha riportato il sorriso sui volti del popolo giallorosso che, in vista del futuro, ha adesso maggiore fiducia. Molto verrà deciso nell’attuale sessione di calciomercato, dove diverse operazioni in entrata ed uscita potrebbero coinvolgere la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Un’estate bollente attende quindi la società capitolina: al centro delle ultime voci di mercato, manco a dirlo, c’è sempre Nicolò Zaniolo.

La sua rete decisiva contro il Feyenoord ha regalato un trofeo che, a Roma, mancava ormai da troppi anni. Il destino di Zaniolo, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e reduce da 42 presenze complessive con 8 reti e 9 assist vincenti, può ancora essere in maglia bianconera. La Juventus torna alla carica: ecco l’offerta per il 22enne di Massa.

Juventus-Zaniolo: la proposta per convincere Mourinho

Con la trattativa per Angel Di Maria che è al momento in standby, la Juventus sembra intenzionata a tornare con forza su Nicolò Zaniolo. Dopo il forte interesse delle ultime settimane da parte del Milan, il gioiello giallorosso rientra prepotentemente nell’orbita dei bianconeri che sono pronti a farsi avanti con un’allettante proposta per convincere Josè Mourinho a dire sì all’addio del 22 romanista.

Sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, valutato 15-18 milioni di euro ed in scadenza l’anno prossimo con la Juventus, più un conguaglio cash. La richiesta della Roma resta però estremamente alta: almeno 60 milioni di euro per far partire l’ex interista.

Situazione dunque in divenire, ma il nome di Rabiot può far vacillare la Roma: Zaniolo resta al centro della lista desideri della Juventus di Allegri.