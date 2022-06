Bale alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

Le ultime voci sul calciomercato della Juventus parlano di Gareth Bale e del possibile arrivo dell’esterno ex Real Madrid al club bianconero

Le strade di Gareth Bale e del Real Madrid si sono definitivamente divise. Dopo ben 9 anni insieme e 5 Champions League vinte, il gallese ha salutato i ‘Blancos’. La volontà del club spagnolo è stata quella di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, poiché l’ex Tottenham da tempo non era più parte integrante del progetto tecnico. In questa stagione, anche a causa dei numerosi infortuni, ha collezionato soltante 7 presenze e 1 gol tra Liga e Champions League.

Chiusa la parentesi madrilena, il classe ’89 è ora a caccia di una nuova stimolante avventura. Lo stesso calciatore, che di recente ha conquistato il pass per i Mondiali in Qatar battendo l’Ucraina, ha ammesso di non prendere in considerazione ancora l’ipotesi ritiro: “Posso posticiparlo almeno per un po’“, ha dichiarato al termine del match con la Nazionale. Nonostante sia sacrosanto porsi dei dubbi sulla condizione fisica sul reale valore attuale in campo, Bale può rappresentare comunque un’opportunità interessante per alcune squadre, soprattutto visto che l’eventuale acquisto sarebbe a parametro zero. L’ambizione, inoltre, resta abbastanza elevata: l’attaccante, infatti, desidera recitare un ruolo rilevante a livelli importanti. Non a caso, si sarebbe offerto di nuovo alla Juventus targata Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Bale si offre di nuovo

La ‘Vecchia Signora’, come noto, ha bisogno di rinforzare la fascia sinistra nel reparto offensivo. Serve un profilo idoneo che sia in grado di raccogliere l’eredità lasciata da Paulo Dybala. In tal senso, sappiamo che i bianconeri stanno proseguendo i contatti con l’entourage di Di Maria. La situazione, però, diventa sempre più complicata giorno dopo giorno, poiché l’argentino – a differenza dei torinesi – non ha fretta di decidere il proprio futuro. Su di lui c’è il forte pressing del Barcellona, in più la proposta contrattuale di un anno dell’ex United non convince il club di Exor.

La società, perciò, si sta guardando attorno e nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Berardi. Gareth Bale, accostato anche al Milan in Serie A, è un’altra possibile opportunità, ma difficilmente i torinesi decideranno di approfondirla. Il gallese percepiva al Real circa 15 milioni di euro netti, inoltre la Juve vuole avere maggiori garanzie per quanto riguarda la tenuta fisica. Affare, dunque, improbabile.