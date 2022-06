Scambio folle con il Milan: 110 milioni sul piatto

Il calciomercato del Milan può vedere un maxi scambio nelle prossime settimane: l’addio porta oltre 100 milioni

Una stagione da incorniciare. La conquista dello scudetto è solo il primo passo per il Milan di Stefano Pioli che spera, nell’attuale sessione di calciomercato, di poter ricevere i giusti innesti per continuare a competere ad alti livelli, anche in Europa. Se in uscita sono ufficiali gli addii di Romagnoli e Kessie, tra le entrate sono diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara.

Uno dei grandi nomi che potrebbe salutare, coincidendo con l’arrivo di due pedine di assoluto spessore, è quello di Rafael Leao. Il destino di Rafael Leao potrebbe non essere più al Milan. Il gioiello portoghese, vero trascinatore dei rossoneri nell’ultima stagione conclusa trionfalmente con il 19esimo scudetto della storia del ‘Diavolo’, piace a diverse big in Europa.

Addio Leao, due per uno: anche la Juve ko

I discorsi per il rinnovo con Jorge Mendes sono ormai da tempo avviati ma, di fronte ad un’offerta monstre, anche la società di via Aldo Rossi difficilmente riuscirebbe ad opporsi. Ecco perchè quello che sembrerebbe avere in mente il Chelsea potrebbe davvero portare lontano dalla Serie A l’ex Lille. L’attaccante lusitano, 14 reti con 12 assist in 42 presenze, piace ai ‘Blues’ pronti a mettere sul piatto una proposta davvero invitante per il giocatore rossonero. Un conguaglio cash da 40 milioni di euro, più i cartellini di Jorginho e Hakim Ziyech. Il primo, ricercatissimo dalla Juventus, è destinato a salutare Londra ad un anno dalla scadenza contrattuale con il club londinese.

Il secondo, valutato come Jorginho non meno di 35 milioni di euro e avvicinato anche alla Roma, potrebbe proprio fare al caso dell’attacco del Milan per rimpiazzare Leao. Un’offerta che toccherebbe i 110 milioni di valore complessivo ed è per questo che Leao può davvero lasciare il Milan per sbarcare in Premier League, alla corte di Tuchel che con ogni probabilità perderà Romelu Lukaku.

Situazione dunque in divenire, con Jorginho e Ziyech che potrebbero approdare in quel di Milanello: Leao la chiave giusta e grande desiderio dei ‘Blues’.